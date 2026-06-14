Κομισιόν: Υπό αξιολόγηση ο αποκλεισμός απ' τα εξελιγμένα μοντέλα ΑΙ της Anthropic

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του γιατί η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την τεχνολογική της κυριαρχία, αναφέρει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αξιολογεί τις πρακτικές συνέπειες μιας αμερικανικής οδηγίας ελέγχου εξαγωγών που επηρεάζει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και τόνισε ότι τυχόν μέτρα δεν θα πρέπει να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος εταίρων και συμμάχων.

Η Anthropic ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα «απενεργοποιήσει αιφνιδιαστικά» τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της για όλους τους χρήστες, αφού η αμερικανική κυβέρνηση της έδωσε εντολή να αναστείλει την πρόσβαση στα συγκεκριμένα μοντέλα για αλλοδαπούς υπηκόους, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον αντίκτυπο των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα για χρήστες, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών που βασίζονται σε προηγμένα μοντέλα AI για τις δραστηριότητές τους.

«Βλέπουμε μια νέα γενιά εξαιρετικά προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης να εισέρχεται στην αγορά. Τα μοντέλα αυτά προσφέρουν σημαντικά οφέλη, μεταξύ άλλων και στον τομέα της κυβερνοάμυνας, όμως παράλληλα εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ.

«Πιστεύουμε ότι τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος εταίρων και συμμάχων», πρόσθεσε.

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του γιατί η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την τεχνολογική της κυριαρχία», δήλωσε ο Ρενιέ. «Παρακολουθούμε στενά τις πρακτικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η απόφαση για τους Ευρωπαίους χρήστες των συγκεκριμένων υπηρεσιών.»

Η δήλωση αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία στην Ευρώπη ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί σε προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να επηρεάσουν την πρόσβαση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών σε κρίσιμα εργαλεία AI, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συζήτηση για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία στον τεχνολογικό τομέα.

