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Γάζας: Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι νεκροί από βομβαρδισμούς και πυρά των Ισραηλινών

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Γάζας: Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι νεκροί από βομβαρδισμούς και πυρά των Ισραηλινών
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Οι επιθέσεις έγιναν στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια, στην Χαν Γιουνίς και στην πόλη της Γάζας.

Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι νεκροί από σημερινούς βομβαρδισμούς και πυρά των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας, καθώς οι διαμεσολαβητές εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διάσωση της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Γιατροί δήλωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών κοντά στο νοσοκομείο, Al-Yeman Al-Saeed Hospital στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, ενώ άλλοι δύο σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά περιστατικά με πυροβολισμούς, νότια, στην Χαν Γιουνίς και στην πόλη της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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