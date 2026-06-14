Ελβετία δημοψήφισμα: Με 55% απέρριψαν τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια

Οι ψηφοφόροι έδωσαν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι των ανησυχιών για τους μετανάστες.

Οι Ελβετοί απέρριψαν σήμερα μία πρόταση δημοψηφίσματος για τον περιορισμό του πληθυσμού της Ελβετίας στα 10 εκατομμύρια σύμφωνα με μία προκαταρκτική πρόβλεψη του αποτελέσματος, καθώς οι ψηφοφόροι έδωσαν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι των ανησυχιών για τους μετανάστες.

Μία προκαταρκτική πρόβλεψη του αποτελέσματος για το δημοψήφισμα από την Ελβετική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (SRF) εκτιμά ότι ποσοστό 45% των συμμετεχόντων τάχθηκαν υπέρ της πρότασης περιορισμού του πληθυσμού, ενώ ποσοστό 55% τάχθηκε κατά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ