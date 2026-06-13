Ινδία: Πέντε νεκροί από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους An-32

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι αρχικές διαδικασίες διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος.

Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας συνετρίβη σήμερα στη διάρκεια μιας πτήσης ρουτίνας, με συνέπεια τον θάνατο των πέντε επιβαινόντων σε αυτό, ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο X η Ινδική Πολεμική Αεροπορία (IAF).

Σύμφωνα με την IAF το αεροπορικό δυστύχημα έγινε στην πολιτεία Ασάμ της ανατολικής Ινδίας, με την εμπλοκή ενός δικινητήριου (turboprop) μεταγωγικού αεροσκάφους An-32.

Οι πέντε νεκροί ήταν όλοι τους, μέλη του προσωπικού της IAF που ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι αρχικές διαδικασίες διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ