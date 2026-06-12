Η Κίνα προειδοποιεί για χελώνες κατασκόπους στα ύδατά της

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπείας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της ώστε να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες.

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπείας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της ώστε να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες.

Σε μια έκδοση με τίτλο «Κάτω από το βαθύ μπλε της θάλασσας, τα υποβρύχια ρεύματα κινούνται», την οποία έδωσε στη δημοσιότητα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφαλείας αναφέρει ότι ξένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν «νέου τύπου εξοπλισμό κατασκοπείας» για να κλέψουν ευαίσθητα θαλάσσια δεδομένα.

«Θαλάσσια ζώα σχετικά μεγάλου μεγέθους εξοπλισμένα με αισθητήρες ανακαλύφθηκαν σε κινεζικά ύδατα», δηλώνει το υπουργείο σ' ένα κεφάλαιο με τίτλο «χελώνες κατάσκοποι, ψάρια κατάσκοποι».

Τα θαλάσσια πλάσματα εντοπίσθηκαν «να κολυμπούν μέσα σε μια συγκεκριμένη ζώνη, συλλέγοντας ευαίσθητα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως τη θερμοκρασία του νερού, την αλατότητα και τα ωκεάνεια ρεύματα, μετά να τα μεταδίδουν στο εξωτερικό μέσω δορυφόρου», ανέφερε.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ξένες υπηρεσίες χρησιμοποίησαν επίσης σημαδούρες εξοπλισμένες με αισθητήρες υψηλής ακριβείας και μηχανισμούς μέσα σε φορτηγά πλοία ικανούς να καταγράφουν «τη λιμενική δυναμική» σε πραγματικό χρόνο, πρόσθεσε, χωρίς να αναφέρει κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμεύουν για να καταρτισθούν «υποβρύχιοι χάρτες» που επιτρέπουν «να εντοπίζονται τα ασθενή σημεία της κινεζικής άμυνας στα παράλια, κάτι που αποτελεί σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια της Κίνας», προειδοποιεί ακόμα το υπουργείο.

Αυτό το τελευταίο επέμεινε ότι αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας πρέπει να γίνονται στους εξοπλισμούς που προέρχονται από το εξωτερικό και κάλεσε τους αλιείς να επισημαίνουν οποιαδήποτε σημαδούρα και κάθε ύποπτο μηχανισμό που εντοπίζουν στη θάλασσα.

Το Πεκίνο και οι δυτικές κυβερνήσεις αλληλοκατηγορούνται εδώ και καιρό για κατασκοπεία, έγκλημα που στην Κίνα τιμωρείται με τη θανατική ποινή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ