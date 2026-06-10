Πάνω από 1.300 νεκροί μετανάστες στην προσπάθεια να φτάσουν τις ισπανικές ακτές το 2026

Περισσότεροι από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φθάσουν τις ισπανικές ακτές τους πέντε πρώτους μήνες του 2026

Περισσότεροι από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φθάσουν τις ισπανικές ακτές τους πέντε πρώτους μήνες του 2026, σύμφωνα με οργάνωση υπεράσπισης των μεταναστών που καταγράφει τις διελεύσεις από την Αφρική διαμέσου επικίνδυνων διαδρομών στον Ατλαντικό ωκεανό και στη δυτική Μεσόγειο θάλασσα.

Η Caminando Fronteras δημοσιοποίησε την έκθεση σήμερα, πριν από την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στα Κανάρια Νησιά, ένα ισπανικό αρχιπέλαγος που έχει δει απότομη αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με την έκθεση, 1.317 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φθάσουν στις ισπανικές ακτές, μεταξύ των οποίων 142 γυναίκες και 129 παιδιά, κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2026. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 27 πλεούμενα που εξαφανίστηκαν μαζί με όλους τους επιβαίνοντες σε αυτά.

Ο πάπας έχει εστιάσει στη μεταχείριση των μεταναστών κατά την επίσκεψή του στην Ισπανία αυτήν την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας τα δεινά τους πρόβλημα που αποτελεί πρόκληση για την ηθική θεμελίωση της διεθνούς τάξης.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε πως οι μετανάστες χρησιμοποιούν μακρύτερες και πιο επικίνδυνες διαδρομές διά μέσου του Ατλαντικού προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό καθώς οι προσπάθειες να σταματήσουν οι διελεύσεις έχουν ενταθεί σε μέρη όπως η Μαυριτανία που είναι κοντά στην Ευρώπη.

Το 2025, 3.090 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοείται η τύχη τους στην προσπάθεια να φθάσουν στις ισπανικές ακτές, σύμφωνα με την οργάνωση.

Η πιο μικρή απόσταση ανάμεσα στα Κανάρια Νησιά και τις ακτές της Δυτικής Αφρικής είναι περίπου 100 χιλιόμετρα.

Οι μετανάστες προσπαθούν επίσης συχνά να κολυμπήσουν κατά μήκος μιας διαφορετικής διαδρομής από το Μαρόκο στην Ισπανία που έχει πλάτος περίπου 20 χλμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ