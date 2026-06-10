Oυκρανικές δυνάμεις έπληξαν το λιμάνι της Μαριούπολης «περιορίζοντας σημαντικά» τη χρήση του

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν αρκετές σημαντικές εγκαταστάσεις στο υπό ρωσική κατοχή λιμάνι της Μαριούπολης, δήλωσε σήμερα το Κίεβο, σε μια επίθεση που έχει «περιορίσει σημαντικά» τις δυνατότητές του ως κρίσιμης σημασίας κόμβου για την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν αρκετές σημαντικές εγκαταστάσεις στο υπό ρωσική κατοχή λιμάνι της Μαριούπολης, δήλωσε σήμερα το Κίεβο, σε μια επίθεση που έχει «περιορίσει σημαντικά» τις δυνατότητές του ως κρίσιμης σημασίας κόμβου για την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Το λιμάνι έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ύστερα από πλήγματα στις υποδομές ενέργειας και διοίκησης, σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), που δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν την επιχείρηση μαζί με το 1ο Σώμα Αζόφ και την υπηρεσία ασφαλείας SBU.

«Το λιμάνι χρησιμοποιήθηκε από τον εχθρό για στρατιωτική επιμελητεία, καθώς και για παράνομη εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών, άνθρακα και μετάλλων στη Ρωσία», δήλωσαν σε ανακοίνωση.

«Η ικανότητα του εχθρού να χρησιμοποιεί τη Μαριούπολη ως κόμβο επιμελητείας περιορίστηκε σημαντικά».

Βίντεο που αναρτήθηκε από το 1ο Σώμα Αζόφ δείχνει πλάνα που έχουν τραβηχτεί από drones και εμφανίζουν πλοία, ηλεκτρικούς σταθμούς και άλλες υποδομές να υφίστανται επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ