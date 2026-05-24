Tραμπ για επίθεση στον Λευκό Οίκο: Ο δράστης είχε «ιστορικό βίας» και «εμμονή» με την προεδρία

Ο νεαρός ο οποίος άνοιξε πυρ χθες Σάββατο αργά το απόγευμα (τοπική ώρα) κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service, είχε «ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή» με το ιστορικό κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το συμβάν.

Ο νεαρός ο οποίος άνοιξε πυρ χθες Σάββατο αργά το απόγευμα (τοπική ώρα) κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service, είχε «ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή» με το ιστορικό κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το συμβάν.

«Ευχαριστώ τους σπουδαίους πράκτορες της Secret Service και των (άλλων) δυνάμεων επιβολής της τάξης για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον οπλοφόρου κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή με το πιο λατρεμένο κτίριο της χώρας μας», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ