Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο: Νεκρός ο ύποπτος και τραυματίας ένας περαστικός

Λευκός Οίκος / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Νεαρός με ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων που κατονομάζεται από αμερικανικά δίκτυα ως ο Ναζίρ Μπεστ, 21 ετών από την πολιτεία Μέριλαντ, «έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ» σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός όταν «ανταπέδωσαν» τα πυρά μέλη της US Secret Service.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ήταν γνωστός στις Μυστικές Υπηρεσίες καθώς «είχε αποπειραθεί ξανά την προηγουμένη να παρεισφρήσει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν «ο Ιησούς Χριστός» και πως ήθελε να τον συλλάβουν».

Οι αρχές της Ουάσινγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής επικοινωνίας της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

