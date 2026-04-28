Αλλάζει o καιρός ενόψει Πρωτομαγιάς - Πτώση θερμοκρασίας και βροχές

Από την Πέμπτη οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η Αττική

Απότομη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από αργά την Πέμπτη (30/04). Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, μέχρι και την Τετάρτη αναμένονται ιδιαίτερα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Ωστόσο, από την Πέμπτη οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η Αττική. Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα ενισχυθούν σημαντικά οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.