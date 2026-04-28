Πυροβολισμοί στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού: 4 τραυματίες - Αναζητείται ο δράστης

Θρίλερ με τον 89χρονο δράστη. Άφησε επιτόπου το όπλο και διέφυγε μετά τη δεύτερη επίθεση. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Τελευταία ενημέρωση 12:02

Σε θρίλερ εξελίσσεται η ένοπλη αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, καθώς ο 89χρονος δράστης, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την αστυνομία, πραγματοποίησε και δεύτερη επίθεση πριν από λίγο στο κτίριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους, με τρεις ακόμα τραυματίες.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε στο ισόγειο του Εφετείου και πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά τρεις γυναίκες. Στη συνέχεια άφησε επιτόπου το όπλο και διέφυγε και πάλι, ενώ είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του, όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 89χρονος είναι γνωστός ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού, έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, σε γραφεία του ΕΦΚΑ που βρίσκονται στην οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμικό όπου άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν υπάλληλο στο πόδι, στον οποίο οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

Κεραμέως: «Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε»

«Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη», σημειώνει σε μήνυμά της η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες και ενημερώθηκε για την επίθεση. «Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ» υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος φερόμενος ως δράστης φέρεται να μετέβη στην Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε ακόμη τρία άτομα, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι τραυματίες έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι αρχές διερευνούν την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων. Ο δράστης διέφυγε μετά τα περιστατικά και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.