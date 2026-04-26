Πακιστάν: Πιθανός νέος γύρος ειρηνευτικών επαφών Ιράν - ΗΠΑ

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί μετά τις επαφές του στο Ομάν, πιθανώς να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησε συνομιλίες στο Ομάν την Κυριακή και συζήτησε την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και γενικότερα στα ύδατα του Κόλπου, καθώς και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη Μουσκάτ με τον Σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ αλ-Σαΐντ, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί την ανασφάλεια και τη διχόνοια και κάλεσε στη δημιουργία ενός περιφερειακού πλαισίου ασφάλειας χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας να επιστρέφει στο Ισλαμαμπάντ, ύστερα από το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων του Σαββάτου, όταν και αποχώρησε απ’ την πρωτεύουσα του Πακιστάν, ενώ οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δεν μετέβησαν εκεί ύστερα από την εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επιστρέψει αργά το απόγευμα ή το βράδυ της Κυριακής, μετά την περιοδεία του στο Ομάν και πριν από την προγραμματισμένη μετάβασή του στη Μόσχα. Η πιθανή εξέλιξη δημιουργεί ένα συγκρατημένο κλίμα αισιοδοξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη έχει ήδη διαβιβάσει τις προτάσεις της προς την αμερικανική πλευρά μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών.

