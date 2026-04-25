Πακιστάν: Αποχώρησε η Ιρανική αντιπροσωπία - Οι Πακιστανοί θα μεταφέρουν στις ΗΠΑ τις θέσεις του Ιράν

Newsroom
Νωρίτερα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησαν από το Πακιστάν έπειτα από συνομιλίες, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα από πακιστανικές κυβερνητικές πηγές έγινε γνωστό ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν ο Αμπάς Αραγτσί επέδωσε σε πακιστανούς αξιωματούχους τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπός του Ισμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε μέσω του Χ ότι καμία συνάντηση δεν έχει προγραμματισθεί ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και ότι οι ιρανικές θέσεις θα διαβιβασθούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν για το Πακιστάν σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

