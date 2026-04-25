Γάζα: Τοπικές εκλογές υπό την αιγίδα της Παλαιστινιακής Αρχής

Οι Παλαιστίνιοι ψήφισαν σε τοπικές εκλογές το Σάββατο, οι οποίες για πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες περιλαμβάνουν και τη Γάζα, και αποτελούν ένα εργαλείο μέτρησης του πολιτικού κλίματος, καθώς η κυβέρνηση του Ισραήλ επιδιώκει να καταστρέψει κάθε μελλοντική προοπτική για ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που εδρεύει στη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι ελπίζει πως η ένταξη της πόλης Ντέιρ αλ-Μπάλα της Λωρίδας της Γάζας στην εκλογική διαδικασία, θα ενισχύσει τη διεκδίκησή της για εξουσία στην περιοχή, από την οποία εκδιώχθηκε από τη Χαμάς το 2007.

Όπως αναφέρει το Reuters, κάποιοι κάτοικοι της Γάζας, οι οποίοι δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες στον κατεστραμμένο θύλακα, υποδέχτηκαν θετικά την ευκαιρία να ψηφίσουν.

«Ως Παλαιστίνιος και γιος της Λωρίδας της Γάζας, νιώθω περήφανος που μετά από αυτόν τον πόλεμο η δημοκρατική διαδικασία επιστρέφει», δήλωσε ο ψηφοφόρος Μάμντουχ αλ-Μπαΐσι, 52 ετών, σε εκλογικό τμήμα στη Ντέιρ αλ-Μπάλα.

Η συμμετοχή, ωστόσο, ήταν χαμηλή: 13,8% στη Ντέιρ αλ-Μπάλα μέχρι τη 1 μ.μ. (10:00 GMT) και 25,3% στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Η ψηφοφορία θα συνεχιστεί στη Δυτική Όχθη μέχρι τις 7 μ.μ., ενώ στη Ντέιρ αλ-Μπάλα θα ολοκληρωθεί μία ώρα νωρίτερα λόγω περιορισμών στην ηλεκτροδότηση.

Ρίχνοντας την ψήφο του σε εκλογικό τμήμα στην περιοχή Αλ-Μπίρε, κοντά στη Ραμάλα, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι στο μέλλον θα διεξαχθούν εκλογές σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Γάζα είναι αναπόσπαστο μέρος του κράτους της Παλαιστίνης. Επομένως, έχουμε εργαστεί με κάθε τρόπο για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στη Ντέιρ αλ-Μπάλα, ώστε να επιβεβαιωθεί η ενότητα των δύο τμημάτων της χώρας», δήλωσε.