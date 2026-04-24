Ματαρέλα: «Ο νόμος του ισχυρότερου αποτελεί την αρχή της βαρβαρότητας»

Ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, αναφέρθηκε στη σημασία της αυριανής επετείου της απελευθέρωσης της Ιταλίας από τον φασισμό και τον ναζισμό.

«Ο νόμος που επιβάλλεται από όποιον θεωρείται προσωρινά ισχυρότερος, σπέρνει πάντα καταστροφή και πένθος και οδηγεί σε μια πραγματικότητα μόνιμων συγκρούσεων, στην βαρβαρότητα του διεθνούς γίγνεσθαι», υπογράμμισε ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα.

Αναφερόμενος στην σημασία της αυριανής επετείου της απελευθέρωσης της Ιταλίας από τον φασισμό και τον ναζισμό, ο Ματαρέλα πρόσθεσε ότι «η βία των πόλεμων, που κάποιοι παρουσιάζουν ως δικαιολογημένους, πλήττει αδιακρίτως τον άμαχο πληθυσμό, ενώ το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται και το ανθρωπιστικό δίκαιο αγνοείται».

«Η απόρριψη κάθε μορφής αυθαιρεσίας και κάθε ολοκληρωτισμού (όποια και να είναι η ιδεολογική του μήτρα ή η υποτιθέμενη θρησκευτική αναφορά που τον εμπνέει) μαζί με το θάρρος που επέδειξαν άνδρες και γυναίκες κατά την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αποτελούν ηθική κληρονομιά εξαιρετικής αξίας. Η ελευθερία και η ειρήνη δεν είναι στοιχεία που πρέπει να θεωρούνται δεδομένα δια παντός, αλλά εύθραυστα αγαθά, τα οποία χρήζουν καθημερινής προστασίας», ολοκλήρωσε ο Ιταλός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ