Λογαριασμοί έως 70.000 ευρώ στάλθηκαν από ελβετικό νοσοκομείο σε εγκαυματίες του Κραν Μοντανά

Οργή έχει προκαλέσει στην Ιταλία το γεγονός ότι ελβετικό νοσοκομείο μετά την ανείπωτη τραγωδία που συνέβη στο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, έστειλε λογαριασμούς σε οικογένειες εγκαυματιών θυμάτων, ύψους από 17.000 ευρώ έως και 70.000 ευρώ, ενώ είχε ανακοινωθεί εξαρχής ότι το ελβετικό κράτος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα νοσηλείας όλων των τραυματιών.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη από αυτό το πιθανότατα διαδικαστικό λάθος που έγινε στο νοσοκομείο και έστειλε αμέσως τον Ιταλό πρέσβη στην Βέρνη να ζητήσει διευκρινίσεις για το αν οι λογαριασμοί των νοσηλειών θα πληρωθούν από την Ελβετία, όπως είχε ανακοινωθεί, τις πρώτες ημέρες μετά την φονική πυρκαγιά στο κέντρο διασκέδασης του διάσημου ελβετικού θερέτρου.

Παρότι κάποιοι από τους λογαριασμούς που στάλθηκαν σε οικογένειες στην Ιταλία ανέφεραν πάνω τους ότι δεν είναι αναγκαία η πληρωμή τους, θεωρήθηκε τουλάχιστον «άκομψο» το γεγονός ότι οι άνθρωποι που έζησαν την απόλυτη φρίκη και τα παιδιά τους χάθηκαν ή κινδύνεψαν να χαθούν σε ένα τέτοιας έκτασης τραγικό συμβάν, έλαβαν μετά δυσθεώρητου ύψους νοσοκομειακούς λογαριασμούς. Το νοσοκομείο που προέβη στο διαδικαστικό λάθος δεν έχει κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση μέχρι στιγμής.

Στην ιδιωτική ασφάλιση στηρίζεται το σύστημα υγείας της Ελβετίας

Διευκρινίζεται ότι το σύστημα υγείας στην Ελβετία στηρίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική ασφάλιση όπως είναι και στις ΗΠΑ και όποιος δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση δεν έχει πρόσβαση σε νοσοκομειακή νοσηλεία εκτός κι αν καλύψει όλο το κόστος με ιδιωτική δαπάνη. Η ασφάλιση είναι επαγγελματική και μάλιστα οι καλύψεις κυμαίνονται ανάλογα με το είδος της εργασίας και το επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ωστόσο, σε περίπτωση μαζικών καταστροφών όπως είναι η περίπτωση του Crans Montana που αφορούν μάλιστα αλλοδαπούς υπηκόους, το ελβετικό κράτος καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας.

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης που καλύπτει τις ιατρικές ανάγκες των Ελλήνων πολιτών όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό δεν ισχύει στην Ελβετία η οποία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.