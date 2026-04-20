Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί υπουργοί γιόρτασαν την επανίδρυση εβραϊκού οικισμού

Ένα παλαιστινιακό χωριό στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη έλαβε σήμερα εντολές κατεδάφισης για 15 καταστήματα, μία ημέρα αφότου Ισραηλινοί υπουργοί γιόρτασαν την επανίδρυση ενός εβραϊκού οικισμού σε γειτονικό λόφο.

Ο κυβερνών ακροδεξιός συνασπισμός του Ισραήλ υποστηρίζει τη ραγδαία επέκταση των εβραϊκών οικισμών και οι Παλαιστίνιοι έχουν λάβει χιλιάδες εντολές κατεδάφισης αφότου η κυβέρνηση Νετανιάχου ανέλαβε την εξουσία, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Η πιο πρόσφατη εντολή εκδόθηκε για το Αλ Φαντακουμίγια, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ πήγαν χθες Κυριακή για να γιορτάσουν την επανίδρυση ενός εβραϊκού οικισμού στο γειτονικό Σα-Νουρ.

Ο οικισμός Σα Νουρ, στη βόρεια Δυτική Όχθη, ήταν ένας από τους 19 οικισμούς που εκκενώθηκαν βάση του σχεδίου απεμπλοκής το 2005, το οποίο περιελάμβανε επίσης την αποχώρηση Εβραίων εποίκων από τη Γάζα -- μια κίνηση που παραμένει λόγος δυσαρέσκειας για την ισραηλινή ακροδεξιά.

Οι Παλαιστίνιοι διατηρούν τη μακρόχρονη ελπίδα ότι η Δυτική Όχθη θα αποτελέσει το κέντρο του μελλοντικού κράτους τους, όμως η επέκταση των εβραϊκών οικισμών έχει κατακερματίσει το έδαφος.

Για το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας, η εποικιστική δραστηριότητα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη είναι παράνομη βάση του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ το αρνείται.

Το Ισραήλ έχει εγκρίνει 102 νέους εβραϊκούς οικισμούς υπό την παρούσα κυβέρνηση, αριθμός που αντιπροσωπεύει μια αύξηση 80%, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Peace Now (Ειρήνη Τώρα).

Ο Ρεφάατ Καρουρίγια, ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου του χωριού Αλ Φατντακουμίγια, δήλωσε πως οι εντολές κατεδάφισης δίνουν στους καταστηματάρχες διορία ενός μήνα. Πρόσθεσε πως το Σα-Νουρ θα κάνει δύσκολη τη ζωή για τους κατοίκους του χωριού, που ανησυχούν ότι δεν θα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στη γη τους.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια σχετικά με την πιο πρόσφατη εντολή.

«Η εξέλιξη αυτή (στο Σα-Νουρ) προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση, περιορισμούς στην πρόσβαση των Παλαιστινίων στη γη, και ενίσχυση μιας πραγματικότητας de facto προσάρτησης, ανέφερε ο αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής Αμίρ Νταούντ σε δήλωση στο Ρόιτερς.

Ο Σμότριτς έχει ζητήσει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και είπε πως θέλει «μέγιστο έδαφος και ελάχιστος (παλαιστινιακός) πληθυσμός» να τεθούν υπό ισραηλινή κυριαρχία.

Ο Σμότριτς ζήτησε επίσης στη χθεσινή τελετή το Ισραήλ να εποικίσει «όλη τη Γάζα», καθώς και τις περιοχές που έχει καταλάβει στον Λίβανο και στη Συρία.

Το Ισραήλ αναμένεται να διεξαγάγει εκλογές μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Το κόμμα του Κατς, το Λικούντ, και του Σμότριτς, Θρησκευτικός Σιωνισμός, υποχωρούν στις δημοσκοπήσεις και αμφότερα αντλούν υποστήριξη από τους εποίκους.

«Είναι ξεκάθαρο πως όλη η γη του Ισραήλ ανήκει στον λαό του Ισραήλ, τελεία. Σχετικά με το τι να κάνουμε με τους Άραβες, δεν έχω απάντηση στο τι να κάνουμε μαζί τους – η γη μάς ανήκει», δήλωσε ο Μέιρ Γκόλντμιντς, έποικος και τώρα κάτοικος του Σα-Νουρ.

Από την έναρξη του 2026, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 580 επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων, με τουλάχιστον 1.800 να έχουν εκτοπιστεί λόγω της βίας και των περιορισμών πρόσβασης, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) χαρακτήρισε την εντεινόμενη βία και τον εκτοπισμό Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη εθνοκάθαρση από το ισραηλινό κράτος, κατηγορία που απορρίπτει το Ισραήλ.

Η απαγγελία κατηγοριών από το Ισραήλ σε βάρος εποίκων για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων είναι σπάνιο φαινόμενο, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yesh Din.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ