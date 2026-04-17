ΟΗΕ: Τουλάχιστον 47 γυναίκες και παιδιά σκοτώνονταν κατά μέσο όρο κάθε μέρα στη Γάζα

Περισσότερες από 38.000 γυναίκες και κορίτσια σκοτώθηκαν στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2025

Τουλάχιστον 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν κατά μέσο όρο στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (U.N. Women), με την υπηρεσία να προειδοποιεί ότι οι θάνατοι συνεχίζονται έξι μήνες μετά την εφαρμογή εύθραυστης εκεχειρίας. Περισσότερες από 38.000 γυναίκες και κορίτσια σκοτώθηκαν στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες που επικεντρώνεται στην ισότητα των φύλων.

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιστοιχούν σε ποσοστό θανάτων πολύ υψηλότερο από αυτό που παρατηρήθηκε σε προηγούμενες συγκρούσεις στη Γάζα», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη η Σοφία Κάλτορπ, επικεφαλής ανθρωπιστικής δράσης της υπηρεσίας. «Ήταν άνθρωποι με τη δική τους ζωή και όνειρα», πρόσθεσε.

Η υπηρεσία εξέφρασε την ανησυχία της που οι δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών συνεχίστηκαν μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, αν και δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων λόγω ελλιπών στοιχείων.

Η εκεχειρία του Οκτωβρίου σταμάτησε δύο χρόνια πολέμου αλλά άφησε στα ισραηλινά στρατεύματα τον έλεγχο μιας ερημωμένης περιοχής που καταλαμβάνει πάνω από το μισό της Λωρίδας της Γάζας, με τη Χαμάς να είναι επικεφαλής του υπόλοιπου τμήματος, μιας στενής παράκτιας λωρίδας.

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς, ενώ μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ λέει ότι στόχος είναι να αποτρέψει επιθέσεις από τη Χαμάς και άλλες φατρίες μαχητών.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, η UNICEF, δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζουν να σκοτώνονται και να τραυματίζονται παιδιά στη Γάζα με ανησυχητικό ρυθμό, με τουλάχιστον 214 να αναφέρεται ότι έχασαν τη ζωή τους τους τελευταίους έξι μήνες.

Περίπου ένα εκατομμύριο γυναίκες και παιδιά έχουν εκτοπιστεί στη Γάζα, σύμφωνα με την υπηρεσία U.N. Women.

«Οι εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατον για τις γυναίκες και τα κορίτσια στη Γάζα να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη», δήλωσε η Κάλτορπ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περισσότερες από 500.000 γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως σε προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα και αντιμετώπιση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ