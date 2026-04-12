Ιρλανδία: Η χώρα σε αναβρασμό από την αύξηση της τιμής των καυσίμων

Η κυβέρνηση Μάρτιν προσπαθεί να καταλήξει σε ένα σημαντικό πακέτο μέτρων ανακούφισης, ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μίχαλ Μάρτιν, θα συγκαλέσει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, καθώς το κύμα διαμαρτυριών για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την αύξηση των τιμών των καυσίμων κλιμακώνεται.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αστυνομία απομάκρυνε διαδηλωτές από τον κεντρικό δρόμο του Δουβλίνου - την οδό Ο’Κόνελ - ενώ οι αστυνομικοί εργάζονται για την απομάκρυνση όλων των σταθμευμένων οχημάτων από την περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι αρχές απομάκρυναν επίσης ένα μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο M50, τον πιο πολυσύχναστο της χώρας, σύμφωνα με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTE.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, που περιλάμβαναν τη στάθμευση τρακτέρ και φορτηγών, ξεκίνησαν την Τρίτη, φέρνοντας την κυκλοφορία σε αρκετές διαδρομές γύρω από την πρωτεύουσα - το Δουβλίνο - σε πλήρη ακινησία. Σε όλη τη χώρα, μεταφορείς και αγρότες απέκλεισαν αποθήκες καυσίμων και διυλιστήρια πετρελαίου και διέκοψαν την κυκλοφορία σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Κορκ στο νότο και του Γκάλγουεϊ στα δυτικά.

Οι υπουργοί συναντήθηκαν το Σάββατο με εκπροσώπους από τους τομείς των μεταφορών, της γεωργίας και της αλιείας, ενώ η κυβέρνηση εργάζεται για την οριστικοποίηση ενός σημαντικού πακέτου στήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη κρίση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Τα μέτρα που συζητούνται περιλαμβάνουν ένα σχέδιο στήριξης των μεταφορών και θα ανακοινωθούν σύντομα, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αυτό έρχεται επιπλέον ενός πακέτου ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ (293 εκατομμυρίων δολαρίων) που έχει ήδη εγκριθεί, το οποίο περιλαμβάνει αύξηση της μέγιστης επιστροφής φόρου ντίζελ για μεταφορείς και εταιρείες μεταφοράς. Η αύξηση θα ισχύσει αναδρομικά από τον Ιανουάριο και θα παραμείνει σε ισχύ έως τα τέλη Ιουνίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις συντάχθηκαν με την αστυνομία για να διαλύσουν έναν αποκλεισμό στο μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας, το Whitegate Refinery, στο Κορκ το Σάββατο. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν μονάδες αποκατάστασης της τάξης. Βίντεο με βυτιοφόρα καυσίμων να αποχωρούν από το διυλιστήριο αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ένας αποκλεισμός στο λιμάνι του Γκάλγουεϊ που είχε ξεκινήσει την Τρίτη έληξε το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με το RTE.

Οι διαδηλώσεις έχουν επιδεινώσει τις ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη χώρα, αφήνοντας πολλά πρατήρια ανίκανα να ανεφοδιαστούν ή με περιορισμένα αποθέματα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν επίσης επηρεαστεί, δήλωσε το Σάββατο ο αρχηγός της αστυνομίας (Garda), Τζάστιν Κέλι. Η αστυνομία αναγκάστηκε να αναπτύξει μονάδες αποκατάστασης της τάξης για να διασφαλίσει ότι «τα νοσοκομεία μπορούν να λειτουργούν, οι πυρκαγιές να αντιμετωπίζονται και οι άνθρωποι να μεταφέρονται στο νοσοκομείο», όπως είπε.