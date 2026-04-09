Ερντογάν προς Πεζεσκιάν: Προτρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για ειρήνη

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να αξιοποιηθούν για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το γραφείο του.

"Οι προσεχείς διαπραγματεύσεις τις ερχόμενες ημέρες πρέπει να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό για (να επιτευχθεί) διαρκή ειρήνη και σταθερότητα", δήλωσε ο Ερντογάν.

Είναι κρίσιμης σημασίας να μην δοθεί η ευκαιρία σε όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη διαδικασία, τόνισε και συμπλήρωσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει με κάθε τρόπο σε αυτήν τη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

