Γερμανία: Εξετάζονται περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης για τις τιμές των καυσίμων

Η σημερινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν δεν συνιστά λόγο λήξης συναγερμού σχετικά με τις τιμές των καυσίμων και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο για πιθανά μέτρα ελάφρυνσης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας.

«Η κατάσταση παραμένει ασταθής και ο αντίκτυπος του πολέμου είναι μέχρι στιγμής τεράστιος. Συνεχίζουμε επομένως να παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση. Γνωρίζουμε τα τρέχοντα βάρη για τις επιχειρήσεις και πολλούς πολίτες και εξετάζουμε μέτρα στοχευμένων ελαφρύνσεων, ειδικά για όσους μετακινούνται για την εργασία τους, για τις μικρές επιχειρήσεις και για τις οικογένειες», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών Μαξιμίλιαν Καλ και επισήμανε ότι υπάρχει για τον σκοπό αυτό συντονισμός και με άλλα υπουργεία της κυβέρνησης.

Επιπλέον, όπως είπε, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, από κοινού με συναδέλφους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει και να προετοιμάσει φόρο επί «υπέρογκων κερδών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ