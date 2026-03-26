Η Τεχεράνη απάντησε επίσημα στο σχέδιο των 15 σημείων του Τραμπ

«Είναι σαφές για το Ιράν ότι ο ισχυρισμός των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις είναι απλώς ένα «τρίτο σχέδιο εξαπάτησης» δηλώνει η Τεχεράνη.

Οι ιρανικές αρχές απέστειλαν την απάντησή τους στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών των 15 σημείων μέσω διαμεσολαβητών το βράδυ της Τετάρτης, ανέφερε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, με την Τεχεράνη να περιμένει πλέον την απάντηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ιράν απάντησε ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και ότι πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες ώστε να μην ξαναρχίσει, προσθέτοντας ότι η καταβολή ζημιών και οι πολεμικές αποζημιώσεις πρέπει να διασφαλιστούν και να καθοριστούν με σαφήνεια, ενώ τονίζεται ότι «πρέπει να εφαρμοστεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών «σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις ομάδες της αντίστασης που συμμετείχαν σε αυτή τη μάχη», αναφέρει το Reuters.

«Είναι σαφές για το Ιράν ότι ο ισχυρισμός των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις είναι απλώς ένα «τρίτο σχέδιο εξαπάτησης» και ότι οι Αμερικανοί επιδιώκουν διάφορους στόχους με το πρόσχημα των διαπραγματεύσεων: Πρώτον, να εξαπατήσουν τον κόσμο παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως φαινομενικά ειρηνικούς και απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου, δεύτερον να διατηρήσουν την τιμή του πετρελαίου χαμηλά στον κόσμο και τρίτον να αγοράσουν χρόνο για να προετοιμαστούν για μια νέα επίθεση στο νότιο Ιράν μέσω μιας χερσαίας εισβολής», φέρεται να ανέφερε η πηγή.

Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι το Ιράν τόνισε την κυριαρχία του επί των Στενών του Ορμούζ ως «φυσικό και νόμιμο δικαίωμα» που πρέπει να αναγνωριστεί.

Αυτοί οι όροι προστίθενται στις απαιτήσεις που είχε υποβάλει προηγουμένως το Ιράν κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τις ΗΠΑ στη Γενεύη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ημέρες πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Μονόπλευρη» η πρόταση των ΗΠΑ

Η αρχική απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία διαβιβάστηκε στο Πακιστάν, ήταν ότι αυτή ήταν «μονόπλευρη και άδικη», δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι μπορεί να βρεθεί μια πορεία προς τα εμπρός αν επικρατήσει ο ρεαλισμός στην Ουάσινγκτον.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρόταση «εξετάστηκε λεπτομερώς χθες Τετάρτη το βράδυ από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και τον εκπρόσωπο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν».

«Εν συντομία, η πρόταση υποδηλώνει ότι το Ιράν θα παραιτηθεί από την ικανότητά του να αμυνθεί με αντάλλαγμα ένα αόριστο σχέδιο για την άρση των κυρώσεων», είπε, προσθέτοντας ότι η πρόταση δεν πληρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να προχωρήσει με επιτυχία.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για διαπραγματεύσεις και κανένα σχέδιο για συνομιλίες δεν φαίνεται ρεαλιστικό σε αυτό το στάδιο», καθώς η Τουρκία και το Πακιστάν προσπαθούν να βοηθήσουν «στην εδραίωση κοινού εδάφους μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και στην άμβλυνση των διαφορών».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές «ικετεύουν» για μια συμφωνία αφού, όπως είπε, έχουν «στρατιωτικά αφανιστεί», απορρίπτοντας τη δημόσια θέση της Τεχεράνης ότι μόνο εξετάζει πρόταση της Ουάσινγκτον.

«Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, προτού να είναι πολύ αργά, επειδή μόλις αυτό συμβεί, δεν θα υπάρξει ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, και δεν θα είναι όμορφο», σημείωσε σε ανάρτησή του σήμερα στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς διαπραγματευτές πολύ διαφορετικούς και παράξενους».

Την ώρα που η Ουάσινγκτον μοιάζει να αναζητά διπλωματική διέξοδο από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει και να εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο εναντίον της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, συμμάχου του Ιραν.