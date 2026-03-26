Το Ισραήλ μοιάζει αποφασισμένο να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Την ώρα που η Ουάσινγκτον μοιάζει να αναζητά διπλωματική διέξοδο από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει και να εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο εναντίον της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, συμμάχου του Ιραν.

«Το ζήτημα της εξάρθρωσης της Χεζμπολάχ παραμένει κεντρικό» και «είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε θεμελιωδώς την κατάσταση στον Λίβανο», δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Διεξάγουμε επιχειρήσεις στο σύνολο του Λιβάνου προκειμένου να πλήξουμε τη Χεζμπολάχ και να καταλήξουμε, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, στον αφοπλισμό της», είχε επισημάνει την Τρίτη ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο» και ο ισραηλινός στρατός «θα ήθελε να διαθέτει περισσότερο χρόνο για να ασχοληθεί με τον Λίβανο έπειτα από μια εκεχειρία με το Ιράν», εκτιμά η Ορνά Μιζραχί του Institute for National Security Studies (INSS), ενός think tank που πρόσκειται στον ισραηλινό στρατό.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε ισραηλινό πλήγμα την πρώτη ημερά του πολέμου.

Έκτοτε το Ισραήλ βομβαρδίζει μαζικά τον Λίβανο και έχει αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις με στόχο να δημιουργήσει μια «προκεχωρημένη γραμμή άμυνας».

Διεύρυνση της ζώνης ασφαλείας

«Δημιουργήσαμε μια πραγματική ζώνη ασφαλείας που εμποδίζει οποιαδήποτε διείσδυση προς τη Γαλιλαία και τα βόρεια σύνορα (του Ισραήλ). Διευρύνουμε αυτή τη ζώνη για να απομακρύνουμε την απειλή των αντιαρματικών πυραύλων και να δημιουργήσουμε μια ευρύτερη ζώνη ασφαλείας», επεσήμανε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Αν τα πράγματα εξαρτώνταν από εκείνον, το Ισραήλ «θα παρέμενε στον Λίβανο, όπως το έπραξε στη Γάζα, μέχρι να θεωρήσει ότι η δουλεία έχει ολοκληρωθεί», σχολιάζει ο Γιουστ Χίλτερμαν του International Crisis Group (ICG).

Όμως «στην πραγματικότητα όλα εξαρτώνται από το τι θα κάνει ο Τραμπ όταν αποφασίσει να βάλει τέλος στην εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο», προσθέτει ο ίδιος. «Θα πει στο Ισραήλ να κάνει το ίδιο ή όχι; Και αυτό θα αφορά τόσο το Ιράν όσο και τον Λίβανο ή μόνο το Ιράν;», διερωτάται.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του INSS έπειτα από δύο εβδομάδες πολέμου εναντίον του Ιράν, η πλειοψηφία των Ισραηλινών (48%) εκτίμησε ότι η στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Λιβάνου θα διασφαλίσει «πολλά χρόνια ηρεμίας από άποψη ασφάλειας» μόνο σε «μικρό ή πολύ μικρό βαθμό».

«Ορθολογικός υπολογισμός»

Το Ισραήλ επιμένει ότι το σιιτικό κίνημα θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο με βάση τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου 2024. Παράλληλα κατηγορεί την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι απέτυχε να τηρήσει τη δέσμευσή της να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και δηλώνει συνεχώς ότι θα αναλάβει το ίδιο το έργο αυτό.

Από τις 2 Μαρτίου περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο νότιο τμήμα της χώρας υπό την πίεση των εντολών εκκένωσης που εκδίδει ο ισραηλινός στρατός και των βομβαρδισμών.

Η Μιζραχί εκτιμά ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ δεν μπορεί να επιτευχθεί «αποκλειστικά με στρατιωτικά μέσα».

«Τελικά θα χρειαστεί μια συμφωνία», σημειώνει. Αλλά σύμφωνα με τον Χίλτερμαν, ο Νετανιάχου ενδέχεται να μπει στον πειρασμό να παρατείνει την τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα του πριν τις εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν στο Ισραήλ ως τα τέλη Οκτωβρίου.

«Ο υπολογισμός του είναι αρκετά διαφορετικός από αυτόν που (…) θα ήταν ο ορθολογικός υπολογισμός των αξιωματούχων ασφαλείας», εκτιμά.

Σύμφωνα με πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση θα μπορούσε να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες να κινητοποιήσει συνολικά 400.000 εφέδρους μέχρι τα τέλη Μαΐου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επίθεση στον Λίβανο.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ απέρριψε χθες οποιαδήποτε διαπραγμάτευση «υπό πυρά» με το Ισραήλ.

Σε μήνυμά του που αναγνώστηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μανάρ το οποίο πρόκειται στη Χεζμπολάχ ο επικεφαλής της σιιτικής οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση «υπό πυρά» με το Ισραήλ θα αποτελούσε «συνθηκολόγηση», την ώρα που η κυβέρνηση του Λιβάνου επιδιώκει συνομιλίες.

Παράλληλα ο Κάσαεμ ζήτησε από τις λιβανικές αρχές να επανεξετάσουν την απόφασή τους να «ποινικοποιήσουν» τις στρατιωτικές ενέργειες της οργάνωσής του, την οποία η Βηρυτός απαγόρευσε στις αρχές Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ