Ανδρουλάκης: Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία

«Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε σε περιοχή του δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, μιλώντας για «παρακμή του κράτους δικαίου».

«Σήμερα έχουμε δύο συνεντεύξεις που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στην χώρα, με ευθύνη του πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά ο ανιψιός του -και εθνικός ωτακουστής- κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του και από την άλλη ο κ. Μενουδάκος, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής - που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών- μας λέει ότι είναι αδιανόητη η μη εφαρμογή αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου στην χώρα και ότι επίσης δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος, δείχνοντας την κυβέρνηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, συμπληρώνοντας ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. «Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία, θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ παραβρέθηκε στην τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του Μανώλη Μπικάκη στον οικισμό Αμύγδαλος του δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο.

