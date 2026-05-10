Τσουκαλάς: Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολίασε η αξιωματική αντιπολίτευση με τον Κώστα Τσουκαλά ο οποίος ανέφερε ότι «ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του "επιτελικού κράτους". Πρόσθεσε πώς«αφού αρέσει στον πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;». Επίσης ο εκπρόσωπος Τυπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ζήτησε από τη κυβέρνηση τι προτίθεται να κάνει με τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και γιατί αρνείται ιδεοληπτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τον περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών, τη ρύθμιση 120 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και αυστηρές ποινές απέναντι στις καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παραθέτει την αναφορά του πρώην πρόεδρου του ΣτΕ και πρώην πρόεδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου στην εφημερίδα «Το Βήμα» όπου αναφέρει συγκεκριμένα: «όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να οργανώσει μόνος του ένας ιδιώτης. Οι επιστήμονες της Αρχής μου εξήγησαν πόσο πολυδάπανη είναι η χρήση ενός λογισμικού σαν το Predator. Μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η επιλογή των στόχων, αλλά και των μελών των οικογενειών» καθώς επίσης ότι πρώτη φορά εντοπίζει ευθεία άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, αναφερόμενος στην απόφαση του ΣτΕ και την άρνηση της ΕΥΠ.«Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Εκτός και αν ισχυρίζεται πως και ο κ. Μενουδάκος είναι μέρος της συνομωσίας που θέλει να τοξικοποιήσει την πολιτική ζωή και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αντιπολίτευσης», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

