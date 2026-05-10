Microsoft: Στον αέρα η δημιουργία κέντρου δεδομένων στην Κένυα

Εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις. Η Κένυα από την πλευρά της αναφέρει ότι «το έργο δεν έχει αποτύχει, ούτε έχει αποσυρθεί».

Ένα κέντρο δεδομένων της Microsoft στην Ανατολική Αφρική έχει καθυστερήσει λόγω διαφωνιών με την κυβέρνηση της Κένυας σχετικά με το αίτημα της εταιρείας για εγγυημένες πληρωμές, μετέδωσε την Κυριακή το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Τον Μάιο του 2024, η Microsoft συνεργάστηκε με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης G42 με έδρα τα ΗΑΕ, προκειμένου να επενδύσουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ένα κέντρο δεδομένων στην Κένυα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να επεκτείνει τις υπηρεσίες cloud computing στην Ανατολική Αφρική. Το έργο ανακοινώθηκε κατά την επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Κένυας, Γουίλιαμ Ρούτο, στην Ουάσινγκτον επί κυβέρνησης Μπάιντεν.

Η εγκατάσταση επρόκειτο να λειτουργεί εξ ολοκλήρου με γεωθερμική ενέργεια, ενώ παράλληλα θα παρείχε πρόσβαση στις υπηρεσίες Azure της Microsoft μέσω μιας cloud περιοχής για την Ανατολική Αφρική.

Η Microsoft και η G42 ζήτησαν από την κυβέρνηση της Κένυας να δεσμευτεί ότι θα πληρώνει ετησίως για ένα συγκεκριμένο επίπεδο χωρητικότητας, όμως οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν όταν η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να παράσχει τις εγγυήσεις στο επίπεδο που ζητούσε η Microsoft, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg.

Το Bloomberg πρόσθεσε ότι ο όμιλος ενδέχεται τελικά να αποφασίσει να περιορίσει την κλίμακα του έργου.

Η Κένυα από την πλευρά της αναφέρει ότι συνεχίζει τις συνομιλίες και «το έργο δεν έχει αποτύχει, ούτε έχει αποσυρθεί», δήλωσε στο Bloomberg ο Τζον Τανούι, μόνιμος γραμματέας του Υπουργείου Πληροφορίας της Κένυας, σε συνέντευξή του.

«Η κλίμακα του κέντρου δεδομένων που ήθελαν να δημιουργήσουν εξακολουθεί να απαιτεί κάποια διαμόρφωση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις παραμένουν υπό συζήτηση.

