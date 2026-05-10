Θεμιστοκλέους: Στον αέρα η προκήρυξη για 1.113 μόνιμες θέσεις ιατρών στο ΕΣΥ

Πρόκειται για την μεγαλύτερη ενίσχυση των τελευταίων πολλών ετών, αναφέρει ο υφυπ. Υγείας.

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΕΡΤNEWS» και στην εκπομπή «10’ Με Τόνο», αναφέρθηκε στη νέα μεγάλη προκήρυξη για μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ, στα κίνητρα για την κάλυψη θέσεων στα νησιά και την Περιφέρεια, στις παρεμβάσεις για το νοσηλευτικό προσωπικό, στα ραντεβού, καθώς και στον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη του MV Hondius και τον Χανταϊό.

Αναφορικά με τη νέα προκήρυξη για μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι: «αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα η προκήρυξη για 1.113 μόνιμες θέσεις γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια». Ο Υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι η διαδικασία ξεκίνησε την Παρασκευή και ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους δύο εβδομάδες για την υποβολή αιτήσεων. Όπως υπογράμμισε: «το Υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις θα καλυφθούν». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα αποτελέσματα των προηγούμενων προκηρύξεων. Όπως τόνισε: «στην Αττική καλύφθηκε σχεδόν το 100% των θέσεων, ενώ και στις υπόλοιπες Περιφέρειες καταγράφηκαν υψηλά ποσοστά κάλυψης». Ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι οι αριθμοί αυτοί έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνουν ότι «το κλίμα αλλάζει» και ότι το ΕΣΥ γίνεται ξανά ελκυστικό για τους γιατρούς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πριν από δύο με τρία χρόνια υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις προκηρύξεις, καθώς το ΕΣΥ είχε βγει από δύο μεγάλες κρίσεις. Σήμερα, όπως είπε, υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι, ιδιαίτερα για τις πιο περιζήτητες θέσεις. Ο Υφυπουργός ανέφερε πως η βελτίωση αυτή ήρθε μετά από σειρά παρεμβάσεων, όπως η αύξηση των μισθών των γιατρών, η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου, η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και η μείωση των εφημεριών. Όπως σημείωσε: «οι συνθήκες εργασίας έχουν βελτιωθεί και αυτό αποτυπώνεται πλέον και στο ενδιαφέρον που καταγράφεται στις προκηρύξεις».

Αναφορικά με την κάλυψη θέσεων στην Περιφέρεια και τα νησιά

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι στην Περιφέρεια εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες, σημειώνοντας όμως ότι η χώρα αντιμετώπιζε διαχρονικά τέτοιου είδους προβλήματα. Όπως ανέφερε: «το Υπουργείο Υγείας έχει καταφέρει να καλύψει αρκετά από τα κενά που παραδοσιακά υπήρχαν για χρόνια και δεκαετίες. Έχουν καλυφθεί τα 2/3 των θέσεων που αποτελούσαν πάγια κενά στην Περιφέρεια». Παράλληλα, σημείωσε ότι στη νέα προκήρυξη περιλαμβάνονται και θέσεις σε νησιά που δεν είχαν καλυφθεί στο παρελθόν. Ο Υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε εκτενώς στη δωρεά του Ιδρύματος Χατζηιωάννου, μέσω της οποίας προβλέπεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για γιατρούς που θα υπηρετήσουν σε μικρά νησιά. Όπως εξήγησε, η δωρεά προβλέπει 1.500 ευρώ επιπλέον του μισθού, αφορολόγητα. Η ενίσχυση αυτή αφορά 47 μικρά νησιά, 81 γιατρούς και νησιά με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους. Ο κ. Θεμιστοκλέους πρόσθεσε ότι, πέραν της συγκεκριμένης δωρεάς, σε πολλά από αυτά τα νησιά καλύπτεται και η στέγη, ενώ έχουν δοθεί και επιπλέον κίνητρα από την Πολιτεία. Όπως τόνισε: «το συνολικό πλαίσιο κινήτρων δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να καλυφθούν πολλές από τις θέσεις που αφορούν τα μικρά νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές».

Αναφορικά με το νοσηλευτικό προσωπικό και τα νέα κίνητρα

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε πως το ζήτημα του νοσηλευτικού προσωπικού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όχι μόνο του ελληνικού συστήματος υγείας, αλλά συνολικά των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας. Όπως ανέφερε: «το νοσηλευτικό προσωπικό μειώνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια». Ο Υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι στις 12 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, θα υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό, με στόχο να δοθούν περισσότερα κίνητρα για τη στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές. Απαντώντας στο ερώτημα αν το βασικό πρόβλημα είναι ο μισθός, ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι το μισθολογικό αποτελεί πράγματι ένα βασικό κριτήριο.

Ωστόσο, σημείωσε ότι εξίσου σημαντικές είναι και οι συνθήκες εργασίας, καθώς το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι ένα σκληρό επάγγελμα. Παράλληλα, ανέφερε ότι: «το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία», και συμπλήρωσε: «έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό, με αρκετές αιτήσεις στην Αττική, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει και για την υπόλοιπη χώρα και την Περιφέρεια». Ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι από το νοσηλευτικό προσωπικό εξαρτώνται πάρα πολλά για τη λειτουργία των νοσοκομείων και για την ποιότητα της φροντίδας που λαμβάνουν οι ασθενείς.

Αναφορικά με την κριτική για τις ανακαινίσεις και την ενίσχυση του ΕΣΥ

Ο Υφυπουργός Υγείας σημείωσε πως: «αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ». Παράλληλα, τόνισε ότι η αναβάθμιση των κτιρίων, η αγορά νέου εξοπλισμού και η εισαγωγή ψηφιακών συστημάτων αποτελούν ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι παρεμβάσεις «βιτρίνας». Όπως είπε: «στη χώρα δεν είχαν μπει τέτοια ψηφιακά συστήματα για 20 ή 30 χρόνια, ενώ τα νοσοκομεία δεν είχαν ανακαινιστεί ουσιαστικά για 10 ή 20 χρόνια». Ο Υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι: «η χώρα πέρασε 10 χρόνια κρίσης, κατά τη διάρκεια των οποίων ούτε καρφί δεν άλλαξε στα νοσοκομεία», και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «σήμερα γίνονται κτιριακές ανακαινίσεις, προστίθενται καινούργια μηχανήματα, εγκαθίστανται νέα μηχανήματα ακτινοθεραπείας και μειώνονται οι χρόνοι αναμονής». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας. Όπως ανέφερε: «πλέον οι πολίτες μπορούν μέσα από την εφαρμογή MyHealth app να βρίσκουν στο κινητό τους τις εξετάσεις τους, είτε αυτές έχουν γίνει σε δημόσια δομή, όπως ο Ευαγγελισμός ή ένα κέντρο υγείας, είτε σε ιδιωτική δομή. Παράλληλα, μπορούν να κλείνουν ραντεβού και να αξιοποιούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν».

Αναφορικά με τα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία

Ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε πως: «παλαιότερα σε ορισμένες ειδικότητες οι αναμονές που παλαιότερα έφταναν τους 6 έως 8 μήνες, σήμερα στην Αττική έχουν μειωθεί σε μία εβδομάδα έως 10 ημέρες». Ο κ. Θεμιστοκλέους, εξήγησε πως η μείωση των χρόνων αναμονής δεν προέκυψε μόνο από την ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων, αλλά και από την αύξηση του αριθμού των ραντεβού που διαθέτουν οι γιατροί στο σύστημα. Αυτό, όπως είπε σημαίνει ότι αυξήθηκε και η δουλειά που κάνουν οι γιατροί μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Αναφορικά με τον Χανταϊό και τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάη του MV Hondius

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στο ζήτημα του Χανταϊού, τονίζοντας ότι: «οι πολίτες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς», και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «πρόκειται για συγκεκριμένο ιό, ο οποίος παρουσιάζει δυσκολία στη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο». Αναφορικά με τον Έλληνα ασθενή, ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι: «όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο ΕΟΔΥ και το ΕΚΑΒ, βρίσκονται σε συνεργασία με τις ολλανδικές αρχές για τον επαναπατρισμό του», και συμπλήρωσε: «η χώρα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, υπενθυμίζοντας και την εμπειρία της περιόδου του COVID-19». Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους κατέληξε ότι ο επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη, θα γίνει άμεσα.

