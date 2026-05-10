Πυροβολισμοί στην Κυψέλη έπειτα από καβγά οδηγών μηχανής – Τραυματίστηκε ένας 34χρονος

Newsroom
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 34χρονου άνδρα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, στην οδό Αμφείας, δύο οδηγοί μηχανών διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους δύο έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον 34χρονο στα πόδια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν και περισυνέλεξαν δύο κάλυκες.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν 31χρονο ως φερόμενο δράστη της επίθεσης και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

