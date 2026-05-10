Γάζα: Τουλάχιστον τρεις νεκροί Παλαιστίνιοι από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών

Στα θύματα συμπεριλαμβάνονται δύο μέλη της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς.

Επιδρομές των Ισραηλινών σκότωσαν τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιους σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων δύο μελών της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας, καθώς το ξέσπασμα της βίας θέτει σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Μέλη του ιατρικού προσωπικού δήλωσαν ότι από μία αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ-Μαγκάζι που βρίσκεται στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, ενώ από μία άλλη αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκε ο επικεφαλής της αστυνομίας δίωξης του εγκλήματος στην Χαν Γιουνίς, Γουεσάμ Αμπντέλ-Χαντί και ο βοηθός του, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας που τελεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

