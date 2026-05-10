Ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ θα έχει συναντήσεις σε Ιαπωνία και Ν. Κορέα πριν από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ - Σι

Ο Αμερικανός υπουργός των Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε σήμερα ότι θ’ αναχωρήσει τη Δευτέρα για συναντήσεις στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, πριν από την σύνοδο κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Ο Μπέσεντ ανέφερε στο Χ ότι θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι στο Τόκιο την Τρίτη και με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ στη Σεούλ την Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ