Ιράν: Απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ – Άγνωστο το τι

Το Ιράν υπέβαλε την απάντησή του στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου διάρκειας 10 εβδομάδων, μετέδωσε την Κυριακή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Islamic Republic News Agency, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο τελευταίο προτεινόμενο αμερικανικό σχέδιο, που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου, παραδόθηκε σήμερα μέσω Πακιστανού διαμεσολαβητή», μετέδωσε το IRNA.

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ιρανική απάντηση, πέρα από το ότι «σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή». Όπως μεταδίδουν μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ στην Τεχεράνη χωρίς να αναφέρουν περισσότερα, το κείμενο προτάσεων του Ιράν σε απάντηση της αμερικανικής πρότασης, επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στον Λίβανο.

Προκλητικές δηλώσεις

Παρότι το Ιράν δηλώνει ότι έχει απαντήσει στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προβεί σε προκλητικές δηλώσεις σχετικά με τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων.

«Δεν θα σκύψουμε ποτέ το κεφάλι μπροστά στον εχθρό, και αν γίνεται λόγος για διάλογο ή διαπραγμάτευση, αυτό δεν σημαίνει παράδοση ή υποχώρηση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X.

«Αντιθέτως, ο στόχος είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους και η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων με αποφασιστική ισχύ», πρόσθεσε.

«Ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος των Αμερικανών. Είναι προς το συμφέρον τους να μην ενεργήσουν απερίσκεπτα και να μη βυθιστούν ακόμη περισσότερο στο τέλμα στο οποίο έχουν πέσει», έγραψε ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, μέλος της επιτροπής ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου.

«Η καλύτερη επιλογή είναι να παραδοθούν και να κάνουν παραχωρήσεις. Πρέπει να προσαρμοστείτε στη νέα περιφερειακή τάξη», δήλωσε ο Ρεζαΐ.

Ο σκληροπυρηνικός αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου, Αλί Νικσάντ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να δοκιμάσουν την «τύχη τους απέναντι σε ένα μεγάλο και ισχυρό Ιράν, και τώρα πρέπει να αποδεχθούν τις συνέπειες».

Διαφορετική πορεία

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να «ακολουθήσουν διαφορετική πορεία αν δεν ολοκληρωθούν και δεν οριστικοποιηθούν όλα», υπονοώντας μια διευρυμένη εκδοχή του Project Freedom - της σύντομης αμερικανικής επιχείρησης για τη διάσπαση του ιρανικού ναυτικού αποκλεισμού και τη συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν διέρχονταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η τελευταία απάντηση του Ιράν στις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις έρχεται μετά από μια σειρά περιστατικών που επιβάρυναν περαιτέρω την εύθραυστη εκεχειρία η οποία ισχύει από τις 8 Απριλίου. Μία επίθεση με drone την Κυριακή προκάλεσε προσωρινή πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο στον Περσικό Κόλπο, σηματοδοτώντας τη νεότερη επίθεση κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, τα οποία έχουν δεχθεί επιθέσεις από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες, ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι αναχαίτισαν εχθρικά drones.

Η σύγκρουση που ξεκίνησε με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου έχει αναστατώσει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων να ασκεί πιέσεις σε κυβερνήσεις και καταναλωτές παγκοσμίως — συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.