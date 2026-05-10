Ιράν: Ο ανώτατος ηγέτης έδωσε εντολές στον αρχηγό του στρατού για αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συναντήθηκε με τον αρχηγό της κοινής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

Ο αρχηγός της κοινής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κι έλαβε από αυτόν “νέα κατευθυντήρια μέτρα για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους”, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με το Fars, ο Αλί Αμπντολαχί που διοικεί την κεντρική στρατιωτική διοίκηση Χατάμ αλ-Ανμπίγια ενημέρωσε τον Χαμενεΐ για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

“Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες ν’ αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ενέργεια των Αμερικανών-Σιωνιστών (Ισραηλινών) εχθρών. Στην περίπτωση κάποιου λάθους από τον εχθρό, η αντίδραση του Ιράν θα είναι ευέλικτη, καταστροφική και αποφασιστική”, φέρεται να δήλωσε ο Αμπντολαχί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ