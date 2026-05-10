Γερμανία: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για διαμεσολάβηση Σρέντερ σε διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Το Βερολίνο δεν βλέπει ενδείξεις πως η Μόσχα ενδιαφέρεται για σοβαρές διαπραγματεύσεις.

Η Γερμανία απέρριψε την Κυριακή μια πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να συντονίσει συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε πρόσφατα ότι πιστεύει πως υπάρχει «δυνατότητα» για την ΕΕ να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία και να συζητήσει το μέλλον της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Ο Πούτιν ανέφερε ότι, εάν πραγματοποιούνταν τέτοιες συνομιλίες, ο Σρέντερ θα ήταν ο προτιμώμενος μεσολαβητής του.

Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρόταση δεν ήταν αξιόπιστη, επειδή η Ρωσία δεν έχει αλλάξει καμία από τις προϋποθέσεις της, προσθέτοντας ότι ένα αρχικό τεστ θα ήταν αν η Μόσχα ήταν διατεθειμένη να παρατείνει μια τριήμερη εκεχειρία.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι ο Πούτιν έχει κάνει μια σειρά από προσχηματικές προτάσεις με στόχο τη διάσπαση της δυτικής συμμαχίας.

Μετά την αποχώρησή του από την καγκελαρία το 2005, ο Σρέντερ ανέλαβε σχεδόν αμέσως τη θέση του προέδρου ενός αμφιλεγόμενου γερμανορωσικού κοινοπρακτικού αγωγού φυσικού αερίου και έχει δεχθεί έντονη κριτική στη Γερμανία για την εγγύτητά του με τον Πούτιν.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε την Παρασκευή ότι το Βερολίνο δεν βλέπει ενδείξεις πως η Μόσχα ενδιαφέρεται για σοβαρές διαπραγματεύσεις και τόνισε ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συντονίζονται στενά με τα κράτη-μέλη και την Ουκρανία.