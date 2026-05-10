Τι πουλάει η Nike στην Ελλάδα

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της L’Innominatο Hellas που «τρέχει» το master franchise της Nike στην Ελλάδα.

Στην ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της στην ελληνική αγορά, την ενίσχυση των εσόδων, τη διατήρηση της κεφαλαιακής της επάρκειας καθώς και στη βελτίωση της λειτουργικής της αποδοτικότητας προσβλέπει η L’Innominatο Hellas, χαράσσοντας τη στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ο λόγος για τη θυγατρική του ιταλικού ομίλου Percassi που «τρέχει» το master franchise της Nike στην Ελλάδα - μια συνεργασία που παραμένει στο επίκεντρο της εμπορικής της στρατηγικής.

Αύξηση πωλήσεων και μείωση κερδοφορίας το 2025

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της L’Innominatο Hellas που δημοσιοποιήθηκαν πριν από μερικά 24ωρα, το 2025 έκλεισε για την εταιρεία με αύξηση πωλήσεων αλλά και μείωση κερδοφορίας.

Ειδικότερα, για την περυσινή χρονιά ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 34,43 εκατ. ευρώ, από 33,81 εκατ. ευρώ το 2024, σε μια αύξηση της τάξης του 1,84%.

Στον αντίποδα, τα καθαρά μετά φόρων κέρδη υποχώρησαν στα 4,65 εκατ. ευρώ έναντι 6,25 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 25,6%. Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στην επιβάρυνση από νέα καταστήματα, στις αυξημένες αγορές εμπορευμάτων, καθώς και στην αδυναμία ορισμένων επενδύσεων να αποδώσουν άμεσα. Ενδεικτική είναι η περίπτωση νέου καταστήματος Nike Athens Stadiou. Το κατάστημα έχει έκταση 624 τμ, βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στη Στοά Αρσακείου και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2025.

Ωστόσο, όπως εξηγεί η διοίκηση της εταιρείας, το εν λόγω κατάστημα δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην πρώτη του φάση, επηρεάζοντας τη συνολική κερδοφορία της χρήσης.

Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο 44,40% από 47,59% το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 3,19 ποσοστιαίες μονάδες ή περίπου 6,7% σε σχετικούς όρους. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε αυξημένο κόστος προμηθειών, διαφοροποιήσεις στην τιμολόγηση, αλλά και σε προσαρμογές αποθεμάτων, μέρος των οποίων βασίστηκε σε προβλέψεις πιστωτικών τιμολογίων από τον βασικό προμηθευτή.

Ταυτόχρονα, το κεφάλαιο κίνησης παρουσίασε σημαντική βελτίωση, φτάνοντας τα 6,55 εκατ. ευρώ από 4,38 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 49,5%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ενίσχυση της λειτουργικής βάσης της εταιρείας, καθώς και την αυξημένη δέσμευση πόρων σε αποθέματα και απαιτήσεις.

Διανομή μερίσματος

Η διοίκηση της εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 750.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2025, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 16,1% των καθαρών κερδών, υποδηλώνοντας μια ισορροπία μεταξύ επανεπένδυσης και απόδοσης προς τον μέτοχο.

Το δίκτυο

Η L’Innominato Hellas διατηρεί σήμερα ένα δίκτυο 10 καταστημάτων στην Ελλάδα, με παρουσία σε κομβικά σημεία όπως το Golden Hall, το Mall Athens και το River West, αλλά και σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Το δε 2025 αποτέλεσε έτος περαιτέρω ανάπτυξης, με την πλήρη λειτουργία του καταστήματος στην Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και την προσθήκη του νέου σημείου στη Σταδίου.