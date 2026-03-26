Τραμπ: «Το Ιράν μας έκανε δώρο 10 διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ»

Yποστήριξε ότι το Ιράν ικετεύει για μια συμφωνία, όχι ο ίδιος, ενώ είπε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα το Ιράν να καταλήξει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με περισσότερους βομβαρδισμούς στην ιρανική επικράτεια.

«Τώρα έχουν την ευκαιρία, δηλαδή το Ιράν, να εγκαταλείψουν οριστικά τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και να ακολουθήσουν μια νέα πορεία προς τα εμπρός», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

«Θα δούμε αν θέλουν να το κάνουν. Αν δεν το κάνουν, είμαστε ο χειρότερος εφιάλτης τους. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να τους σκοτώνουμε», πρόσθεσε.

Παράλληλα είπε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι το Ιράν είναι απεγνωσμένο να καταλήξει σε μια συμφωνία, κάτι που η Τεχεράνη έχει αρνηθεί.

Χαρακτήρισε επίσης Ιρανούς αξιωματούχους «εξαιρετικούς διαπραγματευτές» και είπε ότι επιδιώκει μια συμφωνία που θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και θα τερματίσει τις στρατιωτικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης. Διαβεβαίωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν είναι «εξαιρετική» και βρίσκεται πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι τελικά μπορεί να μην επιτευχθεί συμφωνία. «Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό», είπε για τις προοπτικές μιας συμφωνίας. «Δεν ξέρω αν είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε αυτό».

Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση 10 πετρελαιοφόρων ως «δώρο»

Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση δέκα δεξαμενόπλοιων εν είδει «δώρου» από τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε ένα μυστηριώδες «πολύ μεγάλο δώρο» από το Ιράν την Τρίτη. Σήμερα αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη υποσχέθηκε ότι θα επέτρεπε τη διέλευση «οκτώ μεγάλων δεξαμενόπλοιων» με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ αλλά τελικά άφησε να περάσουν δέκα.

Ορισμένα από αυτά φέρουν σημαία Πακιστάν, πρόσθεσε και τόνισε ότι η χειρονομία αυτή δείχνει ότι η Ουάσινγκτον «διαπραγματεύεται με τους σωστούς ανθρώπους» στο Ιράν.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν θα έπρεπε να μπορεί να χρεώνει «διόδια» για τη διέλευση από το Ορμούζ αλλά «το κάνει».

Ο Τραμπ είπε ότι μία από τις επιλογές είναι να θέσει υπό τον έλεγχό του το πετρέλαιο του Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα μιλήσει άλλο για το θέμα αυτό.

Ανέφερε ως παράδειγμα τη Βενεζουέλα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει «ένα είδος κοινοπραξίας» για την εκμετάλλευση αργού πετρελαίου.

Γουίτκοφ: Η Τεχεράνη αναζητά «στρατηγική εξόδου» από τον πόλεμο

Υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, διαβεβαίωσε σήμερα ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ επιβεβαίωση κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ έστειλαν σχέδιο ειρήνης στο Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τεχεράνη ενδιαφέρεται για μια συμφωνία.

«Έχουμε ισχυρές ενδείξεις που μας λένε ότι αυτό είναι πιθανό», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ