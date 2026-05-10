Δημόσιο Χρέος: Αντίστροφη μέτρηση για μια ακόμη πρόωρη αποπληρωμή – Οι επόμενες κινήσεις

Η χώρα μας αναμένεται να χάσει φέτος την αρνητική πρωτιά που διατηρεί εδώ και χρόνια ως προς το ύψος του δημοσίου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ.

Σταθερά προσανατολισμένο στη μείωση του δημόσιου χρέους παραμένει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Στα μέσα Ιουνίου ο ΟΔΔΗΧ θα προχωρήσει σε μία ακόμα πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού δανείου του πρώτου μνημονίου (GLF) ύψους 6,9 δισ. ευρώ από τα 26,3 δισ. ευρώ που απομένουν.

Κίνηση που αναμένεται να ρίξει όχι μόνο την αναλογία χρέους προς ΑΕΠ αλλά και το απόλυτο νούμερο, ενώ θα προσφέρει επιπλέον εξοικονόμηση από την μη πληρωμή των τόκων που θα επιβάλλονταν αν δεν αποπληρωνόταν το ποσό. Βάσει του προγραμματισμού το δάνειο του GLF θα αποπληρωθεί πλήρως μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια με περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως.

Η Ελλάδα χάνει την αρνητική πρωτιά

Και φέτος αναμένεται να συνεχιστεί η σταθερή πορεία μείωσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ, η οποία οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων: Από την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων και τις πρόωρες αποπληρωμές έως την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αλλά και τον πληθωρισμό που ανεβάζουν τον παρονομαστή του κλάσματος.

Αν όλα πάνε βάσει του σχεδίου, η χώρα μας θα χάσει φέτος την αρνητική πρωτιά που διατηρεί εδώ και χρόνια ως προς το ύψος του δημοσίου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να υποχωρήσει στο 136,8% του ΑΕΠ το 2026, καθιστώντας το χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας που προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 138,6% του ΑΕΠ.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029 και να συνεχίσει την καθοδική του πορεία στο 115% του ΑΕΠ στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Αν αυτό επιτευχθεί η Ελλάδα θα βρίσκεται στην 4η ή και στην 5η θέση μεταξύ των κρατών με το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ, κάτω και από τη Γαλλία.

Όπως είπε μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης Τσάκωνας, το δημόσιο χρέος θα φτάσει το κρίσιμο σημείο του 100% περίπου στο μέσο της επόμενης δεκαετίας. Εκεί τοποθετείται και η χρονική στιγμή που το ελληνικό αξιόχρεο θα επιστρέψει στην ανώτατη βαθμίδα.

Γεμάτα τα ταμεία

Σημαντικό ρόλο παίζουν τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία παραμένουν σε επίπεδα-ρεκόρ, κάνοντας δυνατές και τις πρόωρες αποπληρωμές όπως αυτή που σχεδιάζεται για τον Ιούνιο.

Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται και από τους Οίκους Αξιολόγησης με τη Fitch στην πρόσφατη έκθεσή της για την Ελλάδα να σημειώνει πως «το ευνοϊκό προφίλ χρέους της Ελλάδας, με μέσο όρο ωρίμανσης 19 ετών και ευνοϊκά επιτόκια, καθώς και τα πολύ μεγάλα ταμειακά αποθέματα, μειώνουν σημαντικά τους κινδύνους της αγοράς και λειτουργούν ως μαξιλάρι έναντι ενδεχόμενων σοκ από τη μεταβλητότητα της αγοράς ομολόγων».