ΙΝΚΑ: Επανεξέταση υποθέσεων ρευματοκλοπής από τον ΔΕΔΔΗΕ και ακυρώσεις προστίμων

Για μαζικές ακυρώσεις προστίμων σε καταναλωτές που είχαν κατηγορηθεί για ρευματοκλοπή κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΙΝΚΑ. υποστηρίζοντας ότι ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει πλέον επί της ουσίας τις ενστάσεις πολιτών μετά από πιέσεις και καταγγελίες που υποβλήθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την πρωτοβουλία του ΙΝΚΑ για ομαδικές αγωγές στις 29 Ιανουαρίου 2026 κατατέθηκε μεγάλος αριθμός καταγγελιών από καταναλωτές. Το ΙΝΚΑ αναφέρει ότι, σε συνεργασία με δικηγόρους και επιστημονικούς συνεργάτες, τεκμηρίωσε νομικά και τεχνικά πως μεγάλο μέρος των προστίμων δεν ήταν σύμφωνο με το εγχειρίδιο της ΡΑΑΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως σημειώνεται, κατά τη διάρκεια συνάντησης του προεδρείου του ΙΝΚΑ με τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι οι αναιρέσεις των καταναλωτών εξετάζονται πλέον ουσιαστικά, γεγονός που -κατά το ΙΝΚΑ- έχει ήδη οδηγήσει σε ακυρώσεις προστίμων.

Το ΙΝΚΑ δηλώνει ότι προκρίνει πλέον την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω ενστάσεων κατά αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να αποφεύγονται πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ