Ιράν: Χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις θα έχουν δυσκολίες στη διέλευση του Στενού του Ορμούζ

Η Τεχεράνη καταρτίζει νομοσχέδιο με διατάξεις που θα περιλαμβάνουν την απαγόρευση διάπλου σε σκάφη «εχθρικών χωρών».

Πλοία από χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν θα βρεθούν, από τώρα, αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Ακραμινία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ⁠Tasnim.

Ιρανοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι συντάσσουν νομοσχέδιο που θα αφορά τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, με διατάξεις που θα περιλαμβάνουν την απαγόρευση διάπλου σε σκάφη «εχθρικών χωρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ