Δύο λέμβοι με περισσότερα από 90 άτομα εντοπίστηκαν στα νότια της Κρήτης

Δύο λέμβοι στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 αλλοδαποί, εντοπίστηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Στη μία περίπτωση το σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο σε θαλάσσια περιοχή 33 ν.μ νότια της Ιεράπετρας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η λέμβος εντοπίστηκε στα 45 ν.μ νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης, τα 43 άτομα μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες, ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρονται στην Ιεράπετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ