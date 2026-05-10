Δύο λέμβοι με περισσότερα από 90 άτομα εντοπίστηκαν στα νότια της Κρήτης

Newsroom
Δύο λέμβοι στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 αλλοδαποί, εντοπίστηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Στη μία περίπτωση το σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο σε θαλάσσια περιοχή 33 ν.μ νότια της Ιεράπετρας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η λέμβος εντοπίστηκε στα 45 ν.μ νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης, τα 43 άτομα μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες, ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρονται στην Ιεράπετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

