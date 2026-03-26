Τραμπ: «Οι Ιρανοί ικετεύουν για συμφωνία - Να σοβαρευτούν σύντομα, προτού να είναι πολύ αργά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι Ιρανοί διαπραγματευτές «ικετεύουν» για μια συμφωνία αφού, όπως είπε, έχουν «στρατιωτικά αφανιστεί», απορρίπτοντας τη δημόσια θέση της Τεχεράνης ότι μόνο εξετάζει πρόταση της Ουάσινγκτον.

«Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, προτού να είναι πολύ αργά, επειδή μόλις αυτό συμβεί, δεν θα υπάρξει ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, και δεν θα είναι όμορφο», σημείωσε σε ανάρτησή του σήμερα στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς διαπραγματευτές πολύ διαφορετικούς και παράξενους».

Προηγουμένως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι οι χώρες του NATO δεν έχουν κάνει «απολύτως τίποτα» για να βοηθήσουν με το Ιράν.

«ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ NATO, ΑΛΛΑ 'ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ' ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ!», ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι το Ιράν συζητά πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, παρότι ο ισχυρισμός αυτός διαψεύστηκε από την Τεχεράνη, κάτι που οφείλεται σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο στο ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι στους οποίους έχει ανατεθεί να «διαπραγματευτούν» φοβούνται ότι θα «τους σκοτώσουν οι δικοί τους».

«Διαπραγματεύονται, θέλουν αληθινά να κλείσουν συμφωνία. Αλλά φοβούνται να το πουν», διότι αν το κάνουν «θα τους σκοτώσουν δικοί τους», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου απευθυνόμενος σε κοινοβουλευτικούς των ρεπουμπλικάνων.