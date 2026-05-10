Γιορτή της Μητέρας: Τα μηνύματα της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας

Η Ημέρα της Μητέρας γιορτάζεται σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου και παραμένει μία από τις σημαντικές και πιο συγκινητικές ημέρες του χρόνου. Τα μηνύματα που έστειλαν οι πολιτικοί με αφορμή τη σημερινή μέρα.

Κ. Τασούλας: Τιμούμε την μητέρα όχι μόνο ως σύμβολο, αλλά ως πρόσωπο ζωντανό με αγωνίες, χαρές, κόπους και θυσίες, που συχνά δεν καταγράφονται πουθενά, αλλά καθορίζουν τη ζωή όλων μας

«Χωρίς τις μητέρες δεν θα υπήρχε το μέλλον που ονειρευόμαστε, ούτε η κοινωνία που θέλουμε να χτίσουμε» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σε δήλωσή του για την Ημέρα της Μητέρας, σημειώνοντας ότι «Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της».

Όπως αναφέρει ο κ. Τασούλας στη δήλωσή του, «Η ημέρα της μητέρας, που γιορτάζουμε σήμερα, είναι η πιο πολυεπίπεδη, η πιο φορτισμένη, εκείνη με τη μεγαλύτερη συμβολική ισχύ, παγκόσμια ημέρα. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της. Θυμάται όσα οφείλει στη μητέρα, αναγνωρίζει το αόρατο έργο της: την ηθική και αξιακή προσφορά, τον αφανή αλλά ανεκτίμητο καθημερινό μόχθο που στηρίζει την οικογένεια, την φροντίδα που αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής».

Επίσης, τονίζει ότι «Τιμούμε τη μητέρα όχι μόνο ως σύμβολο, αλλά ως πρόσωπο ζωντανό με αγωνίες, χαρές, κόπους και θυσίες που συχνά δεν καταγράφονται πουθενά, αλλά καθορίζουν τη ζωή όλων μας. Ως ένας από τους πιο στέρεους δεσμούς της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής, η μητέρα συμβάλλει καθοριστικά, με την αγάπη και την καθημερινή της παρουσία, στη συνοχή της οικογένειας, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, στη μετάδοση αξιών και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το έργο της, αθόρυβο και πολλές φορές αυτονόητο στα μάτια των πολλών, είναι ανεκτίμητο· γι' αυτό και η μητέρα υπήρξε, σε όλες τις ιστορικές στιγμές του τόπου μας, στυλοβάτης της οικογένειας και σταθερό στήριγμα της πατρίδας».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «Τιμούμε και κάθε γυναίκα που ανέλαβε ρόλο μητέρας μέσα από την αγάπη, τη φροντίδα, την υιοθεσία, την αναδοχή ή την καθημερινή παρουσία στη ζωή ενός παιδιού. Είναι, επίσης, ημέρα μνήμης για όσους και όσες στερούνται πια τη μητέρα τους, αλλά και ημέρα σεβασμού για τις μητέρες που δοκιμάστηκαν από απώλεια, ασθένεια, φτώχεια ή μοναξιά».

Υποστηρίζει ακόμα πως «Και από την πλευρά της πολιτείας συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την προστασία της μητρότητας, την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εργασία, την θεσμική μέριμνα για την παιδική φροντίδα, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του αυξημένου κόστους ζωής. Γιατί χωρίς τις μητέρες δεν θα υπήρχε το μέλλον που ονειρευόμαστε, ούτε η κοινωνία που θέλουμε να χτίσουμε».

Καταλήγοντας εύχεται «Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες της Ελλάδας. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου».

Κυρ. Μητσοτάκης: Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του με την εβδομαδιαία ανασκόπηση αναφέρει:

«Η σημερινή ανασκόπηση συμπίπτει με την Ημέρα της Μητέρας. Την πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της ανιδιοτελούς αγάπης που συνοδεύει για πάντα όλες και όλους μας. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι κι εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα. Την Μαρίκα με την ισχυρή προσωπικότητα, αλλά και με τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Και όσοι δεν τις έχουμε, πια, κοντά μας, ας τις κρατάμε στη μνήμη και στην καρδιά μας. Σε εκείνη την ξεχωριστή θέση που μόνο εκείνες αξίζουν».

Ν. Ανδρουλάκης: Προτάσεις για την ενίσχυση των γυναικών στην εργασία με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας

Με αφορμή τη σημερινή Ημέρα της Μητέρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε βίντεο στο TikTok , διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων μητέρων.

«Η καλύτερη ευχή για την Ημέρα της Μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά. Πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών», είναι το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και οι προτάσεις που παρουσίασε περιλαμβάνουν:

1. Νόμος-πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια

Άμεση ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/970 έως την προθεσμία της 7ης Ιουνίου 2026. Η Οδηγία προβλέπει δικαιώματα ενημέρωσης των εργαζομένων, διαφάνεια στις αμοιβές, αντιστροφή του βάρους απόδειξης και υποχρεώσεις αναφοράς για επιχειρήσεις από 100 εργαζομένους και πάνω.

2. Ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση

Έτσι η ισότητα δεν μένει γενική αρχή. Μπαίνει στον πυρήνα της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

3. Υποχρεωτικές μισθολογικές κλίμακες

Οι επιχειρήσεις να έχουν καταγεγραμμένες μισθολογικές ζώνες ανά θέση, εμπειρία, ευθύνη και προσόντα.

4. Διαφάνεια στις αγγελίες εργασίας

Κάθε αγγελία να αναφέρει εύρος αμοιβής ή αρχικό μισθό.

5. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος

Για επιχειρήσεις άνω των 250 εργαζομένων: ετήσια δημοσίευση στοιχείων.

Για επιχειρήσεις 100-249 εργαζομένων: ανά τριετία, όπως προβλέπει η Οδηγία. Επιχειρήσεις κάτω των 100 εργαζομένων δεν έχουν υποχρέωση αναφοράς με βάση το ευρωπαϊκό ελάχιστο.

6. Αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης όταν υπάρχει χάσμα άνω του 5%.

Αν εντοπίζεται αδικαιολόγητη διαφορά άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ίδια ή ισοδύναμη εργασία, η επιχείρηση να υποχρεούται σε:

* κοινή αξιολόγηση με εκπροσώπους εργαζομένων,

* σχέδιο διορθωτικών αυξήσεων,

* χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης,

* έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ