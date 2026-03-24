Οι 15 όροι του Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν - Απαιτήσεις και ανταλλάγματα

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει διαβιβάσει ένα σύνολο 15 όρων στο Ιράν ως προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel12, το οποίο παραθέτει τα βασικά σημεία.

Οι όροι φαίνεται να καλύπτουν όλες τις πολεμικές επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Channel 12, η Ιερουσαλήμ ανησυχεί ότι ο Τραμπ και η ομάδα του επιθυμούν να προωθήσουν γρήγορα «μια συμφωνία επί της αρχής» με το Ιράν, αντί να επιμείνουν στην πλήρη ικανοποίηση των συγκεκριμένων όρων ως προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, οι κορυφαίοι σύμβουλοι του προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, έχουν διαμορφώσει μια διαδικασία που περιλαμβάνει «την κήρυξη μίας περιόδου κατάπαυσης του πυρός διάρκειας ενός μήνα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πλευρές θα διαπραγματευτούν μια συμφωνία 15 σημείων», παρόμοια με προηγούμενες συμφωνίες που μεσολάβησε η κυβέρνηση Τραμπ με τη Χαμάς στη Γάζα και με τον Λίβανο.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι είχε καταλήξει σε περίπου 15 σημεία συμφωνίας για μια πιθανή συμφωνία σε έμμεσες διαπραγματεύσεις με μια βασική προσωπικότητα στο Ιράν.

«Το σενάριο μιας ταχείας, ασαφούς συμφωνίας επί της αρχής προκαλεί ανησυχίες στους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ισραήλ», αναφέρει το Channel12, καθώς ενέχει τον κίνδυνο να προκύψει μια κατάσταση στην οποία οι Ιρανοί θα έχουν ουσιαστικά το πάνω χέρι, με την σύγκρουση να τελειώνει πριν συμφωνηθούν οι ακριβείς όροι.

Το δημοσίευμα παραθέτει 14 από τις 15 απαιτήσεις που έχουν διατυπώσει οι ΗΠΑ προς την Τεχεράνη:

Απαιτήσεις των ΗΠΑ από το Ιράν:

Να αποσυναρμολογήσει τις υφιστάμενες πυρηνικές του δυνατότητες.

Να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Δεν θα πραγματοποιείται εμπλουτισμός ουρανίου στο ιρανικό έδαφος.

Το Ιράν πρέπει να παραδώσει το απόθεμά του, περίπου 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί.

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ, του Ισφαχάν και του Φόρντο πρέπει να αποσυναρμολογηθούν.

Στον ΔΟΑΕ, τον πυρηνικό ελεγκτικό οργανισμό του ΟΗΕ, πρέπει να παραχωρηθεί πλήρης πρόσβαση, διαφάνεια και εποπτεία εντός του Ιράν.

Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει το «παράδειγμα» των περιφερειακών αντιπροσώπων του.

Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, την καθοδήγηση και τον εξοπλισμό των περιφερειακών αντιπροσώπων του.

Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και να λειτουργεί ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος.

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να περιοριστεί τόσο ως προς την εμβέλεια όσο και ως προς την ποσότητα, με συγκεκριμένα όρια που θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οποιαδήποτε μελλοντική χρήση πυραύλων θα περιορίζεται στην αυτοάμυνα.

Τα ανταλλάγματα στο Ιράν