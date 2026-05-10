Πυροβόλησαν με ούζι γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα

Η ΕΛΑΣ συνέλαβε τον δράστη. Η 43χρονη μεταφέρθηκε με ιδία μέσα σε ιδιωτική κλινική και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής έξω από κέντρο διασκέδασης, που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:30 το πρωί ένας 58χρονος άντρας πυροβόλησε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μια 43χρονη με αυτόματο πυροβόλο όπλο τραυματίζοντας την στο λαιμό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα εντοπίστηκε και το όπλο, τύπου ούζι, που χρησιμοποίησε στην επίθεση. Η 43χρονη μεταφέρθηκε με ιδία μέσα σε ιδιωτική κλινική και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
