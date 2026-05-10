Ανδριανός: Μεγάλη η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφές Daniel και Elias

Ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απ' το συνέδριο «Do It Green Thessaly», έκανε λόγο για ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου.

Στη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες Daniel και Elias, αλλά και στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο «Do It Green Thessaly».

Ο κ. Ανδριανός στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στάθηκε στις προκλήσεις και τις προοπτικές της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης στη Θεσσαλία, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον τη νέα πραγματικότητα για τον πρωτογενή τομέα, με ολοένα συχνότερα και εντονότερα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, αλλά και ζωονόσους και επιζωοτίες, που απαιτούν πρόληψη, οργάνωση, συντονισμό και ανθεκτικές υποδομές.

Όπως ανέφερε, η βιώσιμη ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα συνιστά στρατηγική επιλογή, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διαρκούς και αποτελεσματικής επένδυσης σε ένα πιο ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στην ορθολογική διαχείριση του νερού, στα σύγχρονα αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, στη μείωση των απωλειών, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και της ευφυούς γεωργίας, στην προστασία του εδάφους, στη βιοασφάλεια, στα συνεργατικά σχήματα και στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Σημείωσε ακόμη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνο απάντηση απέναντι στην κλιματική κρίση, αλλά και στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της παραγωγής, επισημαίνοντας ότι όταν ο παραγωγός διαθέτει πρόσβαση σε νερό, υποδομές, τεχνολογία, γνώση και χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορεί να παράγει με μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη ποιότητα, χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Παράλληλα, μίλησε για στις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί για τη στήριξη των παραγωγών μετά τις καταστροφές από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias, ενώ γνωστοποίησε ότι είναι έτοιμη προς υπογραφή η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση τελικής επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων.

Όπως είπε, η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, χωρίς συμψηφισμό με βεβαιωμένες οφειλές, προκειμένου να κατευθυνθεί ουσιαστικά στην αποκατάσταση των ζημιών και στη στήριξη των παραγωγών.

Αναφερόμενος στη διαχείριση του νερού, ο κ. Ανδριανός χαρακτήρισε το ζήτημα κεντρικής σημασίας για τη Θεσσαλία, καθώς συνδέεται άμεσα με την παραγωγή, το περιβάλλον, την κλιματική προσαρμογή και την κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στη σύσταση του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Α.Ε. (ΟΔΥΘ Α.Ε.), με αποστολή την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, καθώς και στην προώθηση σημαντικών έργων άρδευσης και εγγειοβελτιωτικών υποδομών.

Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι έχουν υποβληθεί 19 νέα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 349,68 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αξιολογηθούν από τη Γενική Γραμματεία, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται χρηματοδότηση περίπου 80 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση μεγάλων και μικρών έργων από το ΠΑΑ 2014-2022.

Παράλληλα, στάθηκε στα μεγάλα έργα ΣΔΙΤ στον Ταυρωπό, ύψους περίπου 132 εκατ. ευρώ για 115.000 στρέμματα, καθώς και στην Υπέρεια - Ορφανά, ύψους περίπου 80 εκατ. ευρώ για περίπου 67.800 στρέμματα σε Λάρισα και Καρδίτσα.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η πράσινη μετάβαση στον πρωτογενή τομέα πρέπει να λειτουργεί ως σύμμαχος του παραγωγού και όχι ως πρόσθετο βάρος, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η μετάβαση από τη διαχείριση της κρίσης στη θωράκιση απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις, με έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών, στην ποιότητα, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στη δημιουργία κινήτρων για τη νέα γενιά που επιλέγει να παραμείνει και να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική ύπαιθρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ