Πέμπτος μήνας κερδών για τις ευρωαγορές

Η σημερινή πτώση των ευρωαγορών δεν άλλαξε τη συνολικά θετική εικόνα του Αυγούστου, με τον Stoxx 600 να ολοκληρώνει τον πέμπτο διαδοχικό μήνα κερδών.

Πτωτικά έκλεισαν τη Δευτέρα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επηρέασε αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ισχυρή άνοδο. Ωστόσο, η σημερινή πτώση δεν άλλαξε τη συνολικά θετική εικόνα του Αυγούστου, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να ολοκληρώνει τον πέμπτο διαδοχικό μήνα κερδών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,61% στις 651,18 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε απώλειες 1,04% στις 6.418 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατρακύλησε 1,09% στις 26.28 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 απώλεσε 0,79% στις 8.334 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε ορικακά 0,06% στις 52.587 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κατέγραψε απώλειες 0,27% στις 19.988 μονάδες. Στο Λονδίνο το χρηματιστήριο ήταν κλειστό λόγω αργίας.

Οι ενεργειακές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, με την TotalEnergies να ενισχύεται περίπου 1,5%, την Eni κατά 2,6%, ενώ κέρδη κατέγραψαν και άλλες μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Αντίθετα, η Siemens Energy υποχώρησε κατά 5%, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση στον γερμανικό δείκτη.

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιταχύνθηκε τον Αύγουστο, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση, από 2,8% τον Ιούλιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο. Η ενέργεια αποτέλεσε για ακόμη μία φορά βασικό παράγοντα πίεσης, ενώ οι τιμές στις υπηρεσίες και τα τρόφιμα κινήθηκαν χαμηλότερα.

Οι νέες στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επηρέασαν αρνητικά το κλίμα στις αγορές. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πλήγματα για πρώτη φορά εδώ και περίπου έναν μήνα, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους το νησί Λαράκ του Ιράν, με την Τεχεράνη να διαψεύδει το χτύπημα και να απαντά ανοίγοντας πυρ στην Ιορδανία.

Η εξέλιξη προκάλεσε νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κάνει άλμα 4,8% στα 90,29 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός στρατός θα «απαντά» σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. «Θα υπάρξει απάντηση» και «θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση ενός ακόμη θετικού μήνα, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον Σεπτέμβριο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης και τα δεδομένα για τις μισθοδοσίες των ΗΠΑ.

