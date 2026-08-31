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Τουρκία: Οδικός χάρτης για ένταξη και άλλων χωρών στη συμφωνία της Μέκκας

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Τουρκία: Οδικός χάρτης για ένταξη και άλλων χωρών στη συμφωνία της Μέκκας
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Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για τη διαδικασία ένταξης άλλων χωρών στην κοινή αμυντική συμμαχία που ιδρύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.

Ο Φιντάν μίλησε σε συνέντευξη Τύπου μετά την πρώτη συνεδρίαση μιας βασικής επιτροπής που συστάθηκε στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας, η οποία συγκεντρώνει σουνίτες μουσουλμάνους συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για τις περιφερειακές συγκρούσεις.

Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ.

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tags:
Χακάν Φιντάν
Τουρκία
Σαουδική Αραβία
Πακιστάν
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