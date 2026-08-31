Τα «δώρα» της ΔΕΘ για μισθωτούς, συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά

Δεδομένου πως πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, έμφαση θα δοθεί στην προσπάθεια ενίσχυσης της ευρύτερης δυνατής ομάδας ψηφοφόρων, με γενναίες εισοδηματικές παρεμβάσεις.

«Κλειδώνει» το πακέτο των μέτρων για τη στήριξη του εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των οικογενειών με παιδιά που αναμένεται να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Δεδομένου πως πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, έμφαση θα δοθεί στην προσπάθεια ενίσχυσης της ευρύτερης δυνατής ομάδας ψηφοφόρων, με εισοδηματικές παρεμβάσεις που ικανοποιούν την ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών που πλήττονται πιο πολύ από την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό και ταυτόχρονα δεν εκτρέπουν τις δημοσιονομικές ισορροπίες.

Οι παρεμβάσεις που έχουν πάρει το «πράσινο φως» από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εντοπίζονται στις εξής:

Αύξηση του κατώτατου μισθού

Από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να επιβεβαιωθεί ο «οδικός χάρτης» για τη νέα γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος επηρεάζει και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων (εισαγωγικό μισθό και κλιμάκια).

Ο πρωθυπουργός, άνοιξε τα «χαρτιά του» από την Βόρειο Ελλάδα, προαναγγέλλοντας την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ που ήταν η αρχική δέσμευση της κυβέρνησής του για το τέλος της 4ετίας (δηλαδή το 2027).

Καθώς σήμερα οι βασικές αποδοχές ανέρχονται στα 920 ευρώ και υπολείπεται να δοθεί μια αύξηση των 30 ευρώ για να εκπληρωθεί η κυβερνητική εξαγγελία, το οικονομικό επιτελείο έκρινε πως υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη αύξηση λόγω της χρονικής αλλά και της πολιτικής συγκυρίας. Έτσι το σενάριο των 960 - 970 ευρώ φαντάζει πλέον πολύ πιθανό, ενώ «ακούγεται» πως ο μισθός μπορεί να αγγίξει και τα 1.000 ευρώ, με φορολογικά και ασφαλιστικά «αντίδωρα» για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που θα κληθούν να επωμιστούν το κόστος μιας τέτοιας μεγάλης αύξησης.

Ήδη κλείνουν οι τελικές λεπτομέρειες της ενίσχυσης που θα λάβουν οι επιχειρήσεις από το κράτος μέσα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (από 0,5 έως 1 ποσοστιαία μονάδα) και της προκαταβολής φόρου. Από την παρέμβαση στον κατώτατο μισθό του 2027 κερδισμένοι βγαίνουν όχι μόνο οι περίπου 550.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με τις βασικές απολαβές αλλά και όλοι oι δημόσιοι υπάλληλοι (λόγω της σύνδεσης του εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο με τον κατώτατο στον ιδιωτικό τομέα), καθώς και οι δικαιούχοι επιδομάτων (με σημαντικότερα εκείνα της μητρότητας και της ανεργίας).

13η σύνταξη

Το βασικό σενάριο για τη 13η εθνική σύνταξη είναι να δοθεί μια περαιτέρω αύξηση στο ετήσιο επίδομα του Νοεμβρίου, ώστε να φτάσει στα 400 ευρώ φέτος, ή να αυξηθεί στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης (446,87 ευρώ) και να μετονομαστεί σε 13η εθνική σύνταξη.

Το επίδομα των συνταξιούχων που χορηγείται σε πάνω από 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους ήταν 250 ευρώ πέρυσι και αυξήθηκε στα 300 ευρώ φέτος. Η επιλογή που θα κάνει τελικά η κυβέρνηση (είτε αφορά αύξηση 100 ευρώ είτε 146 ευρώ) θα δοθεί εν είδει «δώρου» τον φετινό Νοέμβριο στους δικαιούχους. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο αριθμός τους να αναπροσαρμοστεί, ώστε να ενταχθούν και οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που τώρα αποκλείονται λόγω των ηλικιακών κριτηρίων.

Τέλος στην προσωπική διαφορά

Άλλη μια παρέμβαση που θα ανοίξει το δρόμο σε αυξήσεις για 671.586 συνταξιούχους είναι η οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη ετήσια αύξηση του 2027 στο 100%.

Εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς, οι αυξήσεις που άρχισαν να δίδονται στις συντάξεις από το 2023 και μετά δεν έφτασαν ποτέ στην τσέπη των συνταξιούχων. Αυτή η πρακτική θα συνεχιζόταν για πολλά χρόνια αν δεν αποφασιζόταν από την κυβέρνηση η κατάργηση του μηχανισμού της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, το 2026 και το 2027. Φέτος οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ πήραν τη μισή αύξηση στην τσέπη τους και από 1/1/2027 θα καταβάλλεται ολόκληρη η αύξηση, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη προσωπικής διαφοράς.

Οι αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ξεκινούν από 12 ευρώ για όσους έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις και φτάνουν έως 55 ευρώ για συντάξεις που ανήκουν στα «ρετιρέ» (πάνω από 2.000 ευρώ).

Υψηλότερη Εθνική Σύνταξη

Ο αυξημένος πληθωρισμός του 2026 αναμένεται να «σπρώξει» προς τα πάνω τις αυξήσεις των συντάξεων για το 2027, καθώς το ποσοστό της αναπροσαρμογής τους προκύπτει με βάση το άθροισμα του πληθωρισμού και της ανάπτυξης της οικονομίας διαιρούμενο δια του 2. Με βάση τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου ο πληθωρισμός κινείται σε ετήσια βάση στο 3,3%, γεγονός που σημαίνει πως η αύξηση των συντάξεων για την επόμενη χρονιά θα είναι από 2,6% έως 3%, την στιγμή που φέτος δόθηκε αύξηση 2,4%.

Δηλαδή ο συνταξιούχος των 1.000 ευρώ θα λάβει αύξηση 26-30 ευρώ μηνιαίως και έως 300 ευρώ ετησίως. Η εξέλιξη αυτή θα αναπροσαρμόσει και την εθνική σύνταξη, η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού όλων των κύριων συντάξεων. Συνεπώς η εθνική σύνταξη από τα 446,87 ευρώ που είναι σήμερα μπορεί να ξεπεράσει τα 460 ευρώ.

Αλλάζουν οι κρατήσεις της ΕΑΣ

Εν αναμονή της πρότυπης δίκης που θα γίνει τον Οκτώβριο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, θα υπάρξουν αλλαγές στην κλίμακα κρατήσεων της Εισφοράς Αλληλεγγύης για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις.

Αν η εξέλιξη της δίκης είναι θετική, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε συνολική διευθέτηση του ζητήματος, μειώνοντας την ΕΑΣ για όλους τους συνταξιούχους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οδηγώντας σε αυξήσεις του ποσού που λαμβάνουν οι 450.000 δικαιούχοι που πληρώνουν ΕΑΣ.

Υπενθυμίζεται πως η κράτηση της ΕΑΣ επιβάλλεται σε συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.468 ευρώ, σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης. Με το σενάριο των αλλαγών εξετάζεται η ΕΑΣ να επιβάλλεται στο τμήμα σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ, μειώνοντας δραστικά την περικοπή του ποσού της κράτησης.

Αυξάνεται το επίδομα παιδιού

Στο τραπέζι των εξαγγελιών της ΔΕΘ βρίσκονται και τα κοινωνικά επιδόματα, όπως το Επίδομα Παιδιού που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε οικογένειες, με εισοδηματικά κριτήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η αύξηση του επιδόματος παιδιού κατά 30% που στηρίζει κυρίως τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αλλαγές στα υφιστάμενα εισοδηματικά κριτήρια. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, το επίδομα που σήμερα κυμαίνεται από 28 ευρώ έως 70 ευρώ ανά τέκνο (ανάλογα με το εισοδηματικό κλιμάκιο της οικογένειας) αναμένεται να διαμορφωθεί από 91 ευρώ έως και 182 ευρώ τον μήνα, για τους τρίτεκνους και πολύτεκνούς της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα οικογενειακά επιδόματα παραμένουν αμετάβλητα τα τελευταία δύο χρόνια, παρότι οι δικαιούχοι τους μειώνονται συνεχώς (λόγω αύξησης των εισοδημάτων), με αποτέλεσμα να μένουν αδιάθετα κονδύλια στον «κουμπαρά» του ΟΠΕΚΑ. Υπενθυμίζεται πως πριν ένα περίπου μήνα ο ΟΟΣΑ είχε θίξει εκ νέου το θέμα της αύξησης του επιδόματος παιδιού, προτείνονοντας σε μελέτη του την αύξηση του ποσού που διατίθεται κατά 30%.