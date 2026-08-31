Αγωγή κατά της Anthropic από Sony και Warner για τραγούδια που χρησιμοποιήθηκαν για εκπαίδευση ΑΙ

Τα παραρτήματα μουσικών εκδόσεων της Sony Music και Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της Anthropic κατηγορώντας την ότι καταχράστηκε τις συνθέσεις τραγουδιών.

Τα παραρτήματα μουσικών εκδόσεων της Sony Music και Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της Anthropic σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας κατηγορώντας την ότι καταχράστηκε τις συνθέσεις τραγουδιών, που έχουν κατοχυρωθεί με πνευματικά δικαιώματα, προκειμένου να εκπαιδεύσει τα μοντέλα της Τεχνητής Νοημοσύνης Claude.

Η Sony και η Warner αναφέρουν στην αγωγή, που κατατέθηκε την Παρασκευή, πως η Anthropic αντέγραψε παράνομα στίχους τραγουδιών και παρτιτούρες από τους The Beatles, Τέιλορ Σουίφτ, Μάικλ Τζάκσον και εκατοντάδες άλλους καλλιτέχνες προκειμένου να εκπαιδεύσει το Claude να ανταποκρίνεται σε ανθρώπινες εντολές.

Η αγωγή είναι η τελευταία κατά σειρά ενός κύματος προσφυγών σε βάρος τεχνολογικών εταιρειών από κατόχους πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων συγγραφείς, εκδότες, δισκογραφικές εταιρείες και ειδησεογραφικά μέσα, για τη χρήση τους στην εκπαίδευση συστημάτων ΤΝ. Η Universal Music Group μήνυσε την Anthropic το 2023 για τη φερόμενη χρήση στίχων από τραγούδια στην εκπαίδευση της ΤΝ.

Η Anthropic έγινε η πρώτη εταιρεία ΤΝ που διευθέτησε μια από τις δικαστικές αυτές διαμάχες πέρυσι, όταν κατέβαλε το ποσό των 1,5 δισεκ. δολαρίων για να επιλύσει μια ομαδική αγωγή από συγγραφείς.

«Η Anthropic θεωρεί ξεκάθαρα ότι αυτό αποτελεί απλώς το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι ολόκληρο το επιχειρηματικό της μοντέλο εξακολουθεί να βασίζεται στην κλοπή έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα», ανέφεραν η Sony και η Warner στην αγωγή τους.

«Και τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια προφανώς δεν αποτελούν αρκετά μεγάλο ποσό διακανονισμού ώστε να αποτρέψουν μια εταιρεία από την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όταν αυτή έχει μετατρέψει μια τόσο μαζική παραβίαση σε μια εντυπωσιακή αποτίμηση ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων».

Εκπρόσωποι Τύπου των Anthropic, Sony Music και Warner Music δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Anthropic απέκτησε παράνομα τους στίχους και τις παρτιτούρες των εκδοτών μέσω λήψεων από torrents, προκειμένου να εκπαιδεύσει το Claude, και ότι το Claude μπορεί, όταν του ζητηθεί, να αναπαράγει στίχους που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα «αυτολεξεί».

Η Sony και η Warner υποστηρίζουν επίσης ότι η Anthropic χρησιμοποίησε τους στίχους τους για να εκπαιδεύσει το Claude ώστε να «παράγει τεράστιες ποσότητες υποτίθεται “νέων” στίχων τραγουδιών που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη», οι οποίοι (στίχοι) ανταγωνίζονται τα νόμιμα προστατευόμενα από πνευματικά δικαιώματα έργα των μουσικών εκδοτών, λειτουργώντας ως επιβλαβή υποκατάστατα στην αγορά.

Οι δισκογραφικές εταιρείες ζητούν αποζημίωση έως και 150.000 δολάρια για κάθε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαστική απόφαση που θα απαγορεύει στην Anthropic να χρησιμοποιεί τα έργα τους.