Τραμπ για ιρανικές επιθέσεις: «Θα τους πλήξουμε σκληρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο αμερικανικός στρατός θα «απαντά» σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο αμερικανικός στρατός θα «απαντά» σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης.

«Θα υπάρξει απάντηση» και «θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Παράλληλα ο Τραμπ ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το Fox News, ότι όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή.

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Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων. «Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν τομείς στους οποίους σταθμεύουν αμερικανικά ελικόπτερα και στρατεύματα στη βάση Αλ Μινχάντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με δεκάδες drones εφόρμησης», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Επιπλέον, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι δεξαμενόπλοιο χτύπησε σε νάρκες στο Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε σήμερα την πληροφορία που προήλθε από την Τεχεράνη, σύμφωνα με την οποία ένα δεξαμενόπλοιο ακινητοποιήθηκε αφού χτύπησε σε δύο νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσε νωρίτερα ότι ένα υπερδεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες και ακινητοποιήθηκε στο νότιο τμήμα των Στενών, ενώ επιχειρούσε «παράνομη διέλευση».

«Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης λέει ότι ένα υπερδεξαμενόπλοιο που ακολουθούσε τη νότια οδό των Στενών του Ορμούζ προσέκρουσε σε δύο νάρκες και ακινητοποιήθηκε πλήρως. Είναι ψευδές» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom), κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση. «Κανένα πλοίο δεν χτύπησε σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ