Η Ρωσία έπληξε πλοίο που μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες για την Ουκρανία

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Ο ρωσικός στρατός έπληξε ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε εξοπλισμό για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στο ουκρανικό λιμάνι Πίβντενιι, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Ο ρωσικός στρατός έπληξε ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε εξοπλισμό για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στο ουκρανικό λιμάνι Πίβντενιι, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπορεί αν επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τον ισχυρισμό του υπουργείου.